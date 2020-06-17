記憶斷片檢查腦部萎縮近三分之一 老翁存「腦本」沒失智

新北有70餘歲的陳姓老翁曾搭飛機轉機時，出現記憶斷片狀況，不知道自己是誰，也不清楚人在哪裡，回台後前往醫院檢查，失智症檢測量表仍獲得93分的高分表現，醫生進一步檢查才發現腦部萎縮三分之一，原來老翁喜好運動、學習新知，「存腦本」才避免失智惡化。

亞東醫院一般神經科主任甄瑞興說，全球每3秒就有一名失智症患者產生，台灣失智老人去年統計超過28萬人，全球有認知功能障礙者已逼近5千萬人，每年更花超過8千億美元在失智老人的醫療照顧。

甄瑞興說，存老本前要先「存腦本」，存腦本的方法就是多運動、多社交，與增加知能訓練，避免憂鬱、戒菸、治療三高、使用地中海飲食、避免使用類固醇消炎藥物等。

甄瑞興也說，失智症成因包含退化性（阿茲海默症）、血管性、可逆性（可治療的腦部傷害）和假性失智症（憂鬱症）等，其中占6到7成的退化性失智症，過去臨床醫學藥物的研發證實療效不佳，建議透過運動、飲食、戒菸來改善。

陳姓老翁被妻子帶往醫院檢查失智症，並接受失智症檢測量表測驗，滿分100分陳翁拿到93分，醫生認為沒有失智狀況，近一步檢查發現腦部萎縮三分之一，陳翁說自己喜歡書寫也愛運動，同時喜歡接受新知。

新北社會局副局長林昭文也說，新北有超過59萬名長輩，盼藉由超過千處銀髮俱樂部，提升長輩的生活功能，發揮長輩的潛能，預防失智、延緩失能，應「在乎長輩還擁有的，而不是擔心他已失去的」。

新北社會局去年就成立「新北市銀色知悠生-蒙特梭利中心」，也與社團法人台灣認知功能促進協會和亞東醫院合作，培訓各銀髮俱樂部的照顧人力。