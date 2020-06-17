醬油及燒烤水產致癌物規範加嚴 110年上路

食藥署今天宣布，醬油在製程中可能自然生成疑似致癌物「3-單氯丙二醇」及燒烤水產包裝食品中致癌物「苯駢芘」限量將雙雙加嚴，新制明年元旦上路，違者最重罰新台幣300萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今年初預告修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，由於將針對燒烤水產品訂定致癌物「苯駢芘」標準，一度引發小吃攤業者反彈，擔心夜市烤魷魚從此消失，食藥署隨即順應民意，強調規定只適用於燒烤水產包裝食品，並加強輔導夜市烤魷魚攤商，避免烤太焦。

食藥署食品組科長廖家鼎今天受訪時表示，該草案歷經60天預告期，並未收到民眾反對意見，因此今天正式公告相關規定，除了訂定燒烤水產包裝食品的致癌物「苯駢芘」限量標準，同時增訂鎘於其他未列的蔬果植物的適用部位限量，以及調整醬油中「3-單氯丙二醇」限量。

廖家鼎說，食藥署過去僅針對煙燻水產製品進行「苯駢芘」規範，但考量燒烤也是台灣民眾食用水產的方式之一，因此將鯡魚、雙殼貝類、魚肉、蝦蟹、魷魚等燒烤類水產品的包裝食品依類別訂定2.0至6.0μg/kg的苯駢芘限量。

醬油食安新制方面，廖家鼎指出，醬油經高溫製程可能自然生成汙染物「3-單氯丙二醇」，恐有致癌疑慮，國內現行標準雖比美國的1ppm嚴格，與國際食品法典委員會CODEX的0.4ppm相同，但因民眾食用醬油量大，因此決定加嚴規定，將限量從0.4ppm降到0.3ppm。

廖家鼎指出，新制將於明年1月1日上路，未來不符合衛生標準者將要求限期改正，違者將依法開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。