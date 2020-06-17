凱道前立999顆西瓜 解封後表演團體同場尬台謝平安

在國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日解封之後，文化總會特別利用6月25日至28日端午節連假，也就是解封後第一個連續假期，邀請國內知名表演藝術團體重現台灣早期街口廟會，熱鬧鬥陣祈求平安的景象， 統籌為期三天「端午謝平安、藝文大匯演」系列活動。

文化總會上午在總統府舉行「端午謝平安、藝文大匯演」系列活動記者會，國內知名導演吳念真此次也參與「綠光劇團」端午特別限定版《再會吧 北投》音樂會，他在致詞時，回憶一段往事，他說，柏林圍牆當年被推倒時，當時導演楊德昌寄了一封電子郵件給他的朋友說，「何其有幸，我們活過這個時代，看到柏林圍牆蓋起來，也看著柏林圍牆倒下」，他還有一位朋友寫過一本書，裡面提到「每個人身上都是一個時代」，台灣在這段時間活生生就走過一個時代，走過一個生死攸關的時代，昨天也聽到台灣從口蹄疫的名單中剔除了，這些都是好消息。

吳念真說，「謝平安」對台灣來說很重要，活到現在要謝謝神的保佑，謝平安代表了一種神的味道，在國內疫情慢慢趨緩的現在，用謝平安的活動讓所有人走出來。

「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動將於6月25日在總統府前的凱達格蘭大道舉行。

首日午間由農委會舉行「端午謝平安，好運久久久」立瓜活動，把端午傳統立蛋活動改成千人立起999顆西瓜，999顆西瓜來自屏東佳冬鄉農會，希望透過立瓜活動祈求台灣平安久久。當天晚間「唐美雲歌仔戲團」演出《天官賜福慶端午》磅礡開場，接續「綠光劇團」演出端午特別限定版的《再會吧 北投》音樂會，向每一位台灣英雄致敬。

在6月26到27日的系列活動，以「多元」、表演藝術形式與貼近大眾的藝術文化，匯集藝文撫慰人心之特長，在端午佳節，重現台灣早期街口廟會，熱鬧鬥陣祈求平安的景象，邀請60多組藝文團隊同場尬台，包括凱達格蘭大道主舞台邀請文化國家隊、Taiwan Top團隊及知名樂團連演；南北廣場安排知名現代劇場、兒童劇團、歌仔戲團、傳統藝陣、傳統戲曲、舞團、布袋戲團、獨立樂團及街頭表演團隊等各類型演出。

此外，現場還有近百攤農夫市集，加上創意園遊會等，在凱達格蘭大道及南、北廣場舉辦藝文嘉年華，向每一位台灣英雄致敬，同時也呼籲國人用藝文活動迎接「防疫新生活」。