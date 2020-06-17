花蓮端午食品抽驗合格 衛生局提醒粽子應加熱食用

花蓮縣衛生局抽驗端午節應景食品，抽驗品項包括粽子、蝦米、菜脯、香菇等配料、蔬果、肉品及鹼粽，總計已抽驗37件檢體，檢驗169項次，結果全數合格。衛生局表示，粽子是複合性食材，各食材保存溫度不一致，建議民眾購買後應完全加熱後食用，避免細菌滋生。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，部份業者為使鹼粽口感Q彈，會違法添加硼酸，食用後會造成消化不良及嘔吐腹瀉等症狀，請民眾避免選購異常Q彈粽類，並建議用合法食品添加物三偏磷酸鈉以取代硼酸。

有些家庭選擇自己包粽子食用，朱家祥提醒，民眾於採買乾料或穀類時，儘量挑選完整包裝及近期製造產品，回家後須妥善保存在陰涼乾燥處，並盡快食用完畢，以免發霉變質。粽葉及香菇等農產品於食用前，先以大量清水充分浸泡、清洗，降低食入農藥或食品添加物風險，才能吃得安全又安心。