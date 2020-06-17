全台首創自行車巴士「KBB」亮相 可載15乘客15部自行車

全台第一也是唯一自行車巴士今天亮相。配合2021自行車旅遊年，國光客運提前部署打造兩台自行車專用巴士「KBB」。國光客運副董事長王應傑說，斥資50萬改造，全台僅限一台，可載15部自行車和15位乘客，一同感受台灣的美景，也能在疫情期間促進國旅。

王應傑說，改裝自行車專用巴士早在肺炎疫情爆發前就著手規畫，開發創新特色旅遊產品並不容易，希望透過新生力軍自行車專用車的推出，降低自行車環島門檻，提升自行車旅遊附加價值，不只是吸引歐美日高端旅遊團市場，也能讓全年齡層國內外旅客，都有機會以時速20公里輕鬆慢遊台灣美景。

王應傑說，過去每年出國outbound人口有1750萬次，在國內inbound有1170萬，要完全開放到疫情前可能性相當小，因此有業者建議說台灣有山有海，只要30分鐘能看到高山和海，各縣市都在推動社區觀光，也都有腳踏車步道，台灣是自行車王國，決定將自行車巴士推進台灣市場，讓疫情當頭時，國旅能有新的活絡、業績以及賣點。

王應傑說，巴士內裝採用高質感木紋地板與電競級皮質座椅，非常符合整體旅遊產品運動休閒風格定位，司機則為十年以上大客車專業經驗專屬駕駛。如果市場反應良好，會繼續改裝增加自行車專用巴士數量。

承辦旅行社、五大旅行社董事長楊嵐喆說，台灣獨家單車巴士順利上路要謝謝很多人，7、8個月前發想原先是要針對歐美入境長程旅客，但一場疫情影響，變成花東海岸、國境之南等騎乘之旅，在全規畫的產品形成之下，把全台灣遊客、世界的觀光客集結在一起，打造樂活、舒適的行程，將台灣最好一面藉由旅行產品帶給全世界，也給國人全新的體驗。

五大旅行社表示，預計十人人成團，一部車13人滿團，配備有專業領騎、壓隊、導遊與司機共四位服務人員，提供安全與細緻的服務，家族朋友旅遊、企業員工旅遊與獎勵旅遊的新選擇。

中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿說，KBB推出後，自行車族受益，台灣是自行車王國，四季都可以騎腳踏車，有美好地形，高山、平原、丘陵，不是每個人都很會騎車，有了巴士以後大家都可以到處走。

國光客運說，KBB自行車專用巴士主要目標客群為單車族（專業挑戰級）及其親友；準車友（偶爾騎）及其親友。設計有兩天到兩周環島等不同行程組合。