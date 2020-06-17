快訊

後疫情時代的政治風暴 自費醫材差額上限的前世今生

109指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題

水腫到手臂連彎都不能彎碰就痛 羅東博愛醫院震波消腫

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院指出，體外震波儀對癌症病人進行淋巴水腫治療屬於臨床上的創新應用，預估未來將可造福更多患者。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院指出，體外震波儀對癌症病人進行淋巴水腫治療屬於臨床上的創新應用，預估未來將可造福更多患者。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭一名45歲婦人乳癌治療後，因淋巴水腫，左上臂到手掌都，腫脹疼痛，甚至不能彎曲、一碰就痛，沒辦法好好工作與睡覺，羅東博愛醫院副院長、復健醫學科醫師鄧復旦採用震波創新療法，為她消腫，不僅末梢循環變好，腫脹程度也明顯改善，與右臂相比，手圍從相差2公分半到縮減至1公分內，解決長期困擾。

羅東博愛醫院指出，這名婦人前年（107年）發現乳癌後，手術切除左側乳房，並積極接受化療與放療，雖然身體狀況逐漸恢復，但去年接受放射治療時，左側上肢出現淋巴水腫，整隻手臂到手掌都呈現浮腫，與健康的右手臂相比，手圍整整相差2公分半，既不能握，也無法活動，更痛到晚上睡覺都不安穩。

婦人自從左手臂出現淋巴水腫後，每周會花2到3天回醫院復健，但水腫的程度嚴重，傳統復健效果有限，副院長鄧復旦了解訴求後，以體外震波儀治療，每2到3周1次，每次30至50分鐘，緩解水腫效果極佳，讓沒時間運動與按摩的婦人感覺輕鬆省力。

羅東博愛醫院指出，通常乳癌病人在手術前，若發現癌細胞已移轉到腋下淋巴，外科醫師在執行乳房腫瘤切除的同時，會同步進行腋下淋巴根除手術，並於術後立即轉介復健科指導復健運動，降低淋巴水腫發生率，一般若積極復健，可有效降低淋巴水腫的發生機率，否則病人仍需搭配穿著壓力衣、定期復健、溫和運動與居家徒手按摩促進淋巴引流，才能緩解淋巴水腫。

鄧復旦表示，這名婦人就診時，上肢腫脹變形、皮膚緊繃、膚下組織呈硬化狀態，恐有蜂窩性組織炎疑慮，但隨著震波持續治療，不僅末梢循環變好，腫脹程度也明顯改善，與右臂相比，手圍從相差2公分半到縮減至1公分內，可說為體外震波儀的創新應用。

羅東博愛醫院指出，體外震波儀原本應用於泌尿道結石治療，在復健科的應用上，則是針對關節炎有良好的治療效果，鄧復旦副院長針對癌症病人進行淋巴水腫治療屬於臨床上的創新應用，預估未來將可造福更多癌症術後病人，減輕因淋巴液蓄積所造成的脹痛不適。

宜蘭一名婦人整隻手臂到手掌都呈現浮腫，既不能握，也無法活動，更痛到晚上睡覺都不安穩。圖／羅東博愛醫院提供
宜蘭一名婦人整隻手臂到手掌都呈現浮腫，既不能握，也無法活動，更痛到晚上睡覺都不安穩。圖／羅東博愛醫院提供

淋巴 水腫 復健

延伸閱讀

南投基督教醫院院長鄭均洹就任 啟用體外震波碎石室

小港醫院複合式震波中心 助婦產泌尿復健心臟內科患者

彰化藏著隱形冠軍 機器人手臂沖泡咖啡風靡美日韓

乳癌發生率居冠 晚婚晚生有影響

相關新聞

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

一名網友昨(16)日在「我愛全聯-好物老實説」臉書PO文，表示家中孩子每次見到水產的軟體動物，永遠就只會叫魷魚，乾脆用原子筆塗鴉出這些難分辨的水產差異在哪，4張原子筆畫圖PO出後，引來不少網友留言熱議，不少人認為原PO相當有才，這樣教小孩「很可以」。

惡房東與租霸房客注意了！房屋租賃契約2.0將上路

為建立健全租屋市場秩序，行政院消費者保護處今表示，已審議通過內政部所研擬之「房屋租賃契約書範本暨其定型化契約應記載及不得...

今年來最熱！8縣市亮高溫燈號 吳德榮：持續酷熱3天

氣象局持續針對8縣市發出高溫資訊，氣象專家吳德榮也說，今天至週五暖氣團籠罩，大氣穩定，各地晴朗酷熱，將是今年以來氣溫最高...

全台首創自行車巴士「KBB」亮相 可載15乘客15部自行車

全台第一也是唯一自行車巴士今天亮相。配合2021自行車旅遊年，國光客運提前部署打造兩台自行車專用巴士「KBB」。國光客運...

影／減重只吃水煮餐40歲女停經大小奶 醫：母湯喔！

40歲楊姓女業務因壓力大曾暴肥，她為了減重，採激烈節食方式，只吃水煮餐，不碰一丁點油，連堅果也不吃，曾餓到昏倒，雖成功瘦...

治療糖尿病 棕色脂肪研究助一臂之力

你知道人體內的脂肪也有分類嗎？藉由幹細胞技術，不僅能讓身體「逆齡生長」，還能為我們打造易瘦體質，更可提升新陳代謝、避免發胖，對於治療糖尿病也有幫助！

影／胃潰瘍發作？男子腹痛忍14天才就醫 竟是牙籤穿腸

50歲朱姓男子上腹痛2周，以為是宿疾胃潰瘍不以為意，直到痛到受不了才就醫，經醫師余承儒安排胃鏡檢查，赫然發現一根牙籤穿刺...

呂紹嘉的離別贈言 NSO再現馬勒第九與海頓「告別」

NSO國家交響樂團「呂紹嘉與馬勒第九」，6月20日晚上7時半將在國家音樂廳登場。在NSO音樂總監任內尾聲，呂紹嘉總選擇了...

花蓮端午食品抽驗合格 衛生局提醒粽子應加熱食用

花蓮縣衛生局抽驗端午節應景食品，抽驗品項包括粽子、蝦米、菜脯、香菇等配料、蔬果、肉品及鹼粽，總計已抽驗37件檢體，檢驗1...

水腫到手臂連彎都不能彎碰就痛 羅東博愛醫院震波消腫

宜蘭一名45歲婦人乳癌治療後，因淋巴水腫，左上臂到手掌都，腫脹疼痛，甚至不能彎曲、一碰就痛，沒辦法好好工作與睡覺，羅東博...

《機智醫生生活》如何打動疫情時代的我們？

人們對白色巨塔內的生活並不全然瞭解，醫生與病人、病人家屬間的關係也並不總是和諧。此時，《機智醫生生活》這部韓國電視劇宛如在對的時間點出現，除了在這五人幫中尋找慰藉，也讓我們更加理解醫護人員的生活，一句關心不再只是口頭表達。

各地晴到多雲 花蓮上看38度極端高溫亮紅燈

中央氣象局表示，今天各地為晴到多雲的天氣，高溫皆在攝氏33度以上，花蓮縱谷局部地區有可能出現38度以上的極端高溫，氣象局...

熱門新聞

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

喜帖一寄出…準岳母立馬變臉漲聘金為88萬 他怒嗆： 大不了一拍兩散

大樂透1.06億獎落台中一人獨得 端午加碼兩人中100萬

生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

地牛翻身！東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級

「珍煮丹泰奶雪糕」吃一波！全家便利商店推9款珍煮丹聯名系列　還有「黑糖珍奶酷繽沙」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。