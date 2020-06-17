水腫到手臂連彎都不能彎碰就痛 羅東博愛醫院震波消腫

宜蘭一名45歲婦人乳癌治療後，因淋巴水腫，左上臂到手掌都，腫脹疼痛，甚至不能彎曲、一碰就痛，沒辦法好好工作與睡覺，羅東博愛醫院副院長、復健醫學科醫師鄧復旦採用震波創新療法，為她消腫，不僅末梢循環變好，腫脹程度也明顯改善，與右臂相比，手圍從相差2公分半到縮減至1公分內，解決長期困擾。

羅東博愛醫院指出，這名婦人前年（107年）發現乳癌後，手術切除左側乳房，並積極接受化療與放療，雖然身體狀況逐漸恢復，但去年接受放射治療時，左側上肢出現淋巴水腫，整隻手臂到手掌都呈現浮腫，與健康的右手臂相比，手圍整整相差2公分半，既不能握，也無法活動，更痛到晚上睡覺都不安穩。

婦人自從左手臂出現淋巴水腫後，每周會花2到3天回醫院復健，但水腫的程度嚴重，傳統復健效果有限，副院長鄧復旦了解訴求後，以體外震波儀治療，每2到3周1次，每次30至50分鐘，緩解水腫效果極佳，讓沒時間運動與按摩的婦人感覺輕鬆省力。

羅東博愛醫院指出，通常乳癌病人在手術前，若發現癌細胞已移轉到腋下淋巴，外科醫師在執行乳房腫瘤切除的同時，會同步進行腋下淋巴根除手術，並於術後立即轉介復健科指導復健運動，降低淋巴水腫發生率，一般若積極復健，可有效降低淋巴水腫的發生機率，否則病人仍需搭配穿著壓力衣、定期復健、溫和運動與居家徒手按摩促進淋巴引流，才能緩解淋巴水腫。

鄧復旦表示，這名婦人就診時，上肢腫脹變形、皮膚緊繃、膚下組織呈硬化狀態，恐有蜂窩性組織炎疑慮，但隨著震波持續治療，不僅末梢循環變好，腫脹程度也明顯改善，與右臂相比，手圍從相差2公分半到縮減至1公分內，可說為體外震波儀的創新應用。