熊大右邊嘴巴竟比左邊長！LINE FRIENDS「11角色」人氣排行揭曉
可愛到爆的LINE家族～
LINE FRIENDS是即時通訊軟體LINE的官方貼圖人物，目前LINE FRIENDS一共有11個角色，每個角色都有各自的風格和特色，被打造成卡通明星之外，也產出許多周邊產品，帶起龐大的商機，因此被戲稱是「亞洲搶錢天團」XD（可惡小編也被搶了～）
今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家一窺這11個LINE FRIENDS可愛角色到底有哪些魅力，又有什麼官宣時沒被曝光的怪癖和小秘密～一併整理給你唷！
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第11名：胖友（PANGYO）
胖友超愛熊美，根本是馬子狗。
胖友和他女友熊美一樣都是新角色，個性溫柔體貼，和熊大一樣喜歡發明東西，也很有創意。
很多人不知道的是，胖友是個名副其實的馬子狗，頭腦再靈光創造力再強，只要熊美一出現，胖友就會把一切都拋諸腦後。
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第10名：潔西卡（JESSICA）
潔西卡是個正妹喔！
潔西卡是公司裡的大正妹，在銷售規劃課裡工作～和兔兔很要好，很常忙著安慰心情不好的兔兔。
不過她和兔兔不同的是「怎樣都吃不胖」，因此不用像兔兔一樣為了減肥煩惱半天。（可惡，羨慕就輸了）
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第9名：愛德華（EDWARD）
愛德華是世界上唯一不怕雞的蟲。
愛德華是一隻聰明又敏銳的毛毛蟲，情感非常豐富，具有同理心，很懂得如何關懷別人。
身為一隻可愛的蟲蟲，他很常在莎莉旁邊給建議，最喜歡做的事情就是觀察莎莉。
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第7名：大叔（BOSS）
大叔其實是大家都想要擁有的那種主管。
大叔是饅頭人的上司部長，常常叫饅頭人要上進，感覺有點碎念，但其實是一個不是很可靠的主管XD
怎麼這麼說呢？他通常不會發現饅頭人上班睡覺，員工出包也不怎麼生氣，讓人不知道是脾氣好還是ㄎㄧㄤ到根本沒發現，處事哲學也很妙，常說：「該放棄的時候就放棄。」
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第6名：雷納德（LEONARD）
其實雷納德是一隻討厭被打擾的蛙蛙。
雷納德是一隻安靜又內向的青蛙，非常喜歡獨處，他的地雷就是如果安靜獨處的時候被打擾，會立刻大暴走！！！（抖）
喜歡唱歌、一個人玩，最喜歡下雨天，有時候也會展現好奇心旺盛、調皮的一面，要說有秘密的話，其實他是個愛哭鬼喔。
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第6名：饅頭人（MOON）
...饅頭人是標準社畜，30天連續工作不睡覺也不會暴斃。
饅頭人是個工作狂，喜怒哀樂都放在臉上，曾創下一個月連續天天加班都沒回家的紀錄（真的好可憐我要哭了）。
身為社畜的饅頭人，其實還有一項厲害的技能，那就是一邊做事一邊睡覺，你是不是也很有既視感呢！
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第5名：詹姆士（JAMES）
詹姆士是比白雪公主繼母還愛照鏡子的男子。
James是饅頭人在公司的好麻吉，同時也是含著金湯匙出生的社長兒子，辦公桌上有48面鏡子，是個超級自戀狂！
他最討厭的事情就是「不帥氣的自己」，偷看設定會發現其實詹姆士原本有一位黑髮的女友，但後來分手告吹，自此戀情無疾而終。facebook
第4名：熊美（CHOCO）
熊美常被誤會成熊大新女友...
熊美是LINE FRIENDS的新角色之一，初登場的時候，被不少人以為是熊大的新女友，但其實她是熊大的妹妹啦！
毛色比熊大淺一點，綁著可愛大蝴蝶結，還有很多漂亮的衣服，是一頭非常時髦的熊妹子，而且目前名花有主，男友是胖友，超愛用智慧型手機和社交平台～（不知道會不會也有玩抖音？）
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第3名：莎莉（SALLY）
不只是小雞，她還是個命不好的公主。
你是不是也不確定這隻黃黃的小不點是雞還是鴨，還是根本是隻鳥呢？莎莉是雞還是鴨的謎題讓大家猜測許久，後來官宣她是雞之後，總算解除疑惑啦！
除了莎莉是雞的秘密，其實還有一個身分，竟然是一名是多災多難的公主～在手遊《LINE Ranger》裡她是黃色星球命運坎坷的公主，大魔王出現時，第一個一定是綁架她，真是命運多舛啊！
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第2名：兔兔（CONY）
一隻喜歡開放式關係的兔子？
CONY是一隻情緒化、有點自我中心，但活潑開朗的兔子，辦公桌總是堆滿零食，永遠都在思考到底要不要減肥（本來應該是秘密但現在眾人皆知哈哈）。兔兔跟熊大是一對情侶，而且，她還是唯一聽過熊大說話的角色喔～
不過兔兔卻被網友抓包似乎劈腿詹姆士？還整理出一堆貼圖故事隱喻......八卦永遠是人們最熱衷的話題，究竟事實如何，讓我們繼續看下去。
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第1名：熊大（BROWN）
熊大右邊的嘴巴比左邊長！
整個家族裡最受歡迎的熊大，是LINE FRIENDS中的萬事通，相傳熊大什麼都知道，總能在饅頭人和兔兔惹事闖禍的時候，靠著天生直覺將問題解決，而且他可是個萬能發明家！
只有熊大迷才會發現，熊大右邊的嘴巴比左邊長，而且只有兔兔聽過熊大的聲音，熊大還有一個秘密，就是被電擊中就會變大（這什麼可愛的設定哈哈）。
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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月18日至2020年06月16日，共兩年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『LINE FRIENDS家族角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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