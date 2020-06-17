青春無敵不輸大網紅 IG「高校網美」躍升代言新寵

文／劉雅雯

主打高中生使用的社群平台「Meteor」，在2020年4月17日出爐「惹不起的高校少女」選拔結果後，上榜的高校美女在網路上引起廣大熱議，同時也因此受到各家品牌的青睞，商品代言等合作熱絡不絕。這波新生代高校網美活躍於Instagram平台，並藉由特有的青春氣質，在網紅行銷的策略中開創出一條新路線，形成一股美少女旋風。

第1名 景美女中 許悅

image source: Instagram/許悅

第2名 北一女中 莉婕

image source: Meteor/惹不起的高校少女

第3名 淡江高中 黃逸蓁

image source: Instagram/黃逸蓁

第4名 景美女中 林函均

image source: Instagram/林函均

第5名 台南二中 江云薽

image source: Instagram/江云薽

Instagram是年輕族群最活躍的社群平台

以影音圖片等視覺化內容為特色的Instagram，直覺性的感官與限時互動的功能深受許多年輕用戶的喜愛。根據2019年Instagram使用者輪廓來看，13到34歲的用戶佔全體的71%，代表年輕人為IG上最主要的使用族群，這也表示IG成為高校網美等網路原生世代活躍經營的社群平台。

image source: 高校網美行銷績效大解密

高校網美互動率高過平均 粉絲更樂於給予回饋

針對票選活動「惹不起的高校少女」前25名高校網美進行分析，相比2019年IG網紅平均互動率可發現，不同粉絲規模的高校網美在互動率表現上皆比平均值高，其中粉絲數1萬以上的高校網美平均互動率為12%，比整體網紅的3.6%高出8.4%。高校網美積極與粉絲維持熱絡的互動關係，粉絲黏著度高，也樂於給予貼文回饋。

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良好互動率創造高質量貼文關注度

而粉絲數達1萬以上的高校網美，其追蹤人數落在微網紅與中型網紅的範疇，雖不比中大型網紅的高度貼文曝光率，但微網紅在一定規模的追蹤人數下，透過良好的互動率與粉絲建立長期關係，拉長粉絲駐留貼文的時間，使合作商品獲得高質量的關注度，因此與具有百萬粉絲的網紅相比，這批竄紅的高校網美成為品牌合作的熱門人選。

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高校生合作績效不遜於大型網紅

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，觀察手錶品牌Daniel Wellington近兩個月與網紅的合作貼文表現，可發現高校網紅「地精王少安」單篇貼文可獲得最多讚數11,760，而高校網美「林函均」的貼文平均留言數60則，在留言數指標上排名第二。在品牌合作績效上，高校生網紅可帶起相當程度的注意力與討論度。

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分析說明：

本研究資料由《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》、《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，統計時間範圍為2019年12月05日至2020年05月28日，共半年。

●分析工具

①《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》：分析各KOL之社群經營成效，以社群粉絲人數、粉絲成長數(註1)、粉專績效(註2)、相關貼文則數(註3)等關鍵指標計算KOL領袖價值。

②《KEYPO大數據關鍵引擎》：使用斷字切詞(Word Segmentation)、語意分析(Semantic Analysis) 等技術，汲取網路上品牌相關討論文章，計算網路聲量。

*註1「粉絲成長數」：調查區間內，粉絲的新增或減少總數。

*註2「粉專績效」： 調查區間內，符合關鍵字的貼文平均互動數。

*註3「相關貼文則數」：調查區間內，符合關鍵字的貼文總數。



