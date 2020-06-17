快訊

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青春無敵不輸大網紅 IG「高校網美」躍升代言新寵

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
image source: Instagram/許悅、黃逸蓁、林函均、江云薽

image source: Instagram/許悅黃逸蓁林函均江云薽

文／劉雅雯

主打高中生使用的社群平台「Meteor」，在2020年4月17日出爐「惹不起的高校少女」選拔結果後，上榜的高校美女在網路上引起廣大熱議，同時也因此受到各家品牌的青睞，商品代言等合作熱絡不絕。這波新生代高校網美活躍於Instagram平台，並藉由特有的青春氣質，在網紅行銷的策略中開創出一條新路線，形成一股美少女旋風。

第1名 景美女中 許悅

image source: Instagram/許悅

第2名 北一女中 莉婕

image source: Meteor/惹不起的高校少女

第3名 淡江高中 黃逸蓁

image source: Instagram/黃逸蓁

第4名 景美女中 林函均

image source: Instagram/林函均

第5名 台南二中 江云薽

image source: Instagram/江云薽

Instagram是年輕族群最活躍的社群平台

以影音圖片等視覺化內容為特色的Instagram，直覺性的感官與限時互動的功能深受許多年輕用戶的喜愛。根據2019年Instagram使用者輪廓來看，13到34歲的用戶佔全體的71%，代表年輕人為IG上最主要的使用族群，這也表示IG成為高校網美等網路原生世代活躍經營的社群平台。

image source: 高校網美行銷績效大解密

高校網美互動率高過平均　粉絲更樂於給予回饋

針對票選活動「惹不起的高校少女」前25名高校網美進行分析，相比2019年IG網紅平均互動率可發現，不同粉絲規模的高校網美在互動率表現上皆比平均值高，其中粉絲數1萬以上的高校網美平均互動率為12%，比整體網紅的3.6%高出8.4%。高校網美積極與粉絲維持熱絡的互動關係，粉絲黏著度高，也樂於給予貼文回饋。

image source: 高校網美行銷績效大解密

良好互動率創造高質量貼文關注度

而粉絲數達1萬以上的高校網美，其追蹤人數落在微網紅與中型網紅的範疇，雖不比中大型網紅的高度貼文曝光率，但微網紅在一定規模的追蹤人數下，透過良好的互動率與粉絲建立長期關係，拉長粉絲駐留貼文的時間，使合作商品獲得高質量的關注度，因此與具有百萬粉絲的網紅相比，這批竄紅的高校網美成為品牌合作的熱門人選。

image source: 高校網美行銷績效大解密

高校生合作績效不遜於大型網紅

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，觀察手錶品牌Daniel Wellington近兩個月與網紅的合作貼文表現，可發現高校網紅「地精王少安」單篇貼文可獲得最多讚數11,760，而高校網美「林函均」的貼文平均留言數60則，在留言數指標上排名第二。在品牌合作績效上，高校生網紅可帶起相當程度的注意力與討論度。

image source: 高校網美行銷績效大解密

完整報告免費下載：《高校網美行銷績效大解密》

分析說明：

本研究資料由《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》、《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，統計時間範圍為2019年12月05日至2020年05月28日，共半年。

●分析工具

①《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》：分析各KOL之社群經營成效，以社群粉絲人數、粉絲成長數(註1)、粉專績效(註2)、相關貼文則數(註3)等關鍵指標計算KOL領袖價值。

②《KEYPO大數據關鍵引擎》：使用斷字切詞(Word Segmentation)、語意分析(Semantic Analysis) 等技術，汲取網路上品牌相關討論文章，計算網路聲量。

*註1「粉絲成長數」：調查區間內，粉絲的新增或減少總數。
*註2「粉專績效」： 調查區間內，符合關鍵字的貼文平均互動數。
*註3「相關貼文則數」：調查區間內，符合關鍵字的貼文總數。


高校 網紅 Instagram

延伸閱讀

走跳世界／來宜蘭打卡 6處網美熱點搶先玩

金門特產搶攻網購年中慶 滿額送超萌水獺商品拉抬買氣

「降溫系調酒」來了！搭配網紅最愛下酒菜 絕對美拍

網紅「反骨男孩」塗黑臉跳抬棺舞 遭球星戴維斯怒批「無知愚昧」

相關新聞

11款感冒藥成分恐致心悸 食藥署要求下架回收

11款常用感冒藥可能導致心悸。衛福部食藥署今天發布訊息從即日起廢止含「芬士比瑞」（fenspiride）成分藥品的許可證...

華航7月航班一覽表 多飛了四個航點

中華航空近日宣布，7月份起增加部分客運航班。按照官網最新公告，7月較6月多飛了檳城、倫敦等四個航點。華航說，考量近期有部...

停航台灣3個月 阿聯酋復飛首班晚間抵桃機

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，阿聯酋航空3月16日起暫時停止飛航台灣，今天起復飛，首班班機...

惡房東與租霸房客注意了！房屋租賃契約2.0將上路

為建立健全租屋市場秩序，行政院消費者保護處今表示，已審議通過內政部所研擬之「房屋租賃契約書範本暨其定型化契約應記載及不得...

今年來最熱！8縣市亮高溫燈號 吳德榮：持續酷熱3天

氣象局持續針對8縣市發出高溫資訊，氣象專家吳德榮也說，今天至週五暖氣團籠罩，大氣穩定，各地晴朗酷熱，將是今年以來氣溫最高...

奈良美智娃娃有酒糟嗎？ 從畫作談酒糟

奈良美智娃娃，是作者在日本旅遊時所購買的一本書，是日本當代藝術家「奈良美智」的作品。如果有注意，可以看到他所畫的娃娃，臉有點微紅。「臉紅」，是酒糟的特色之一，那麼奈良美智娃娃的臉紅，會是酒糟嗎？這個問題的答案，先賣個關子，我們先來談談什麼是酒糟。

治療糖尿病 棕色脂肪研究助一臂之力

你知道人體內的脂肪也有分類嗎？藉由幹細胞技術，不僅能讓身體「逆齡生長」，還能為我們打造易瘦體質，更可提升新陳代謝、避免發胖，對於治療糖尿病也有幫助！

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

一名網友昨(16)日在「我愛全聯-好物老實説」臉書PO文，表示家中孩子每次見到水產的軟體動物，永遠就只會叫魷魚，乾脆用原子筆塗鴉出這些難分辨的水產差異在哪，4張原子筆畫圖PO出後，引來不少網友留言熱議，不少人認為原PO相當有才，這樣教小孩「很可以」。

輔醫MAC模組化病房 搶申請驗證、年底前院內設43床

輔大醫院MAC模組化病房上月首度發表，請到衛福部長陳時中、美國在台協會處長酈英傑等人開箱，今天再請新北市政府、產業界代表...

十足目虹彩病毒威脅蝦場 台南動保處籲養殖戶防範

農委會持續擴大採樣，本月陸續於多縣市螯蝦場及白蝦場，檢出十足目虹彩病毒，台南市政府農業局動保處說，雖然台南市迄未傳出，但...

美豬開放議題升溫 林聰賢：中央畜產會專注國產品

農委會今天舉辦記者會宣布台灣列入口蹄疫非疫區，中央畜產會董事長林聰賢回鍋後也首度現身，過去中央畜產會董事長都由農委會副主...

熊大右邊嘴巴竟比左邊長！LINE FRIENDS「11角色」人氣排行揭曉

LINE FRIENDS是即時通訊軟體LINE的官方貼圖人物，目前LINE FRIENDS一共有11個角色，每個角色都有各自的風格和特色，被打造成卡通明星之外，也產出許多周邊產品，帶起龐大的商機，因此被戲稱是「亞洲搶錢天團」XD（可惡小編也被搶了～）

熱門新聞

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

大樂透1.06億獎落台中一人獨得 端午加碼兩人中100萬

生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

地牛翻身！東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

大樂透頭獎獎落台中大里 彩券行隔9年再開頭彩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。