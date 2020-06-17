影／胃潰瘍發作？男子腹痛忍14天才就醫 竟是牙籤穿腸

50歲朱姓男子上腹痛2周，以為是宿疾胃潰瘍不以為意，直到痛到受不了才就醫，經醫師余承儒安排胃鏡檢查，赫然發現一根牙籤穿刺在十二指腸壁上。最後透過內視鏡夾出，並且修補腸壁破洞才解除大患。

長安醫院肝膽腸胃科醫師余承儒提醒民眾，若誤食銳利異物，像是魚刺或牙籤，則可能在某個角度在腸道裡頂住，容易穿刺腸壁，造成腸穿孔，產生腹膜炎、或形成膿痬、不幸靠近大血管，還易造成內出血，十分危險。呼籲民眾，一旦誤食尖銳異物，需盡快就醫。

朱姓男子回想，可能是酒足飯飽剔牙時，不慎誤食，他因為常因胃潰瘍腹痛，以為舊疾發作，吃點胃藥，沒有就醫，直到吃胃藥沒用，痛到受不了，才趕緊來醫院就診。

醫師余承儒說，消化道異物患者常見發生於兒科，因為嬰幼兒常隨手抓小東西往嘴裡塞，如鈕扣、彈珠或小玩具，不小心就吞下肚。而大人的食道異物通常以誤食居多，最多的像是魚刺、雞鴨骨頭，還有像是假牙沒有裝好，因脫落而不小心吞下肚。