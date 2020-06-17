魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

一名網友昨(16)日在「我愛全聯-好物老實説」臉書PO文，表示家中孩子每次見到水產的軟體動物，永遠就只會叫魷魚，乾脆用原子筆塗鴉出這些難分辨的水產差異在哪，4張原子筆畫PO出後，引來不少網友留言熱議，覺得原PO把水產的表情都畫出來了「很精采」，不少人認為原PO相當有才，這樣教小孩「很可以」。

原PO貼出4張原子筆畫用畫來識別各種水產之間的不同，第一張圖畫的是「花枝」，是「市面上的軟體動物最肥厚，身體成白色而且內部有墨汁」。第二張圖是「魷魚」，「吃起來最有口感，而且有著三角形的鰭」。第三張圖是「透抽」，「小時候稱為小捲(卷)，但是口感比小捲(卷)更軟嫩」。第四張圖則是「小捲(卷)」，「又稱為鎖管，就是透抽他兒子啦」。

該則貼文讓網友超有感，不少人直呼自己都跟原PO的小孩一樣，「怎麼我看來都一樣啊」、「小卷和透抽很難分耶，所以一個是小孩，一個是大人嗎」、「就像人一樣高矮胖瘦不同而已」、「我還認得魷魚」、「原來第一個畫的就是花枝欸，果然還是很難記住，每次看過都會忘記」。這些軟體動物的水產，的確有些難分辨。小卷的確是透抽的「兒子」，長大後成為透抽，又稱作中卷。

原PO文末並提醒大家，水產的話還是盡量買新鮮的，打折品因為久放容易滋生細菌，就算是買回家烹煮也會有拉肚子的風險。有網友向原PO討教料理水產的訣竅，原PO則回：「找時間再分享食譜啊」。