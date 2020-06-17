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手術前晚緊張易血壓飆高 護理長：可用安眠藥穩定睡眠

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
許多人在動手術前會緊張、睡不著，導致血壓飆高，衛生福利部桃園醫院手術室護理長劉怡玲提醒，手術前晚可服用小劑量安眠藥，讓身體能獲得充足睡眠，有好的睡眠才有穩定的血壓。 圖／聯合報系資料照
許多人在動手術前會緊張、睡不著，導致血壓飆高，衛生福利部桃園醫院手術室護理長劉怡玲提醒，手術前晚可服用小劑量安眠藥，讓身體能獲得充足睡眠，有好的睡眠才有穩定的血壓。 圖／聯合報系資料照

許多人在動手術前會緊張、睡不著，導致血壓飆高，但怎麼防止手術前血壓飆高？衛生福利部桃園醫院手術室護理長劉怡玲提醒，進行手術前晚可服用小劑量安眠藥，讓身體能獲得充足睡眠，有好的睡眠才有穩定的血壓。

劉怡玲舉例，曾有位65歲的老婆婆，因右膝頭痛被診斷為退化性關節炎，到手術房接受右膝人工關節置換手術，在手術室工作人員開始進行手術前的安全確認時，護理師發覺婆婆神情緊張，便立即安慰老婆婆「放輕鬆喔！我們會好好照顧您的，別緊張」，不過老婆婆則回答「我一輩子沒開過刀，年紀大了沒辦法，我緊張到一整晚都沒睡」，此時老婆婆的血壓已高達200/100mmHg。

劉怡玲表示，高血壓病人麻醉的危險性，主要與重要器官損害有關，手術時血壓高常併發有主動脈瘤或壁間動脈瘤破裂、已縫合的主動脈或動脈破裂、動脈瘤或血管畸形引起的大腦出血、顱內壓增高、高血壓腦病、心肌缺血和左心衰竭等。

劉怡玲提醒，有研究指出睡眠不足、緊張焦慮的情緒，都會引起人體內產生變化，導致血管收縮造成血壓升高，甚至會發生中風等問題。如何改善手術前出現高血壓的狀況？她說，手術前不能停用降血壓藥物，且手術前晚可服用小劑量安眠藥，讓身體能有良好的睡眠，以維持手術當日平穩的血壓，避免併發症發生。

手術 睡眠

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