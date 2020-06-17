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影／減重只吃水煮餐40歲女停經大小奶 醫：母湯喔！
40歲楊姓女業務因壓力大曾暴肥，她為了減重，採激烈節食方式，只吃水煮餐，不碰一丁點油，連堅果也不吃，曾餓到昏倒，雖成功瘦下來，但恢復正常飲食又復胖了，10年內反覆4次復胖、結食，腸胃受損、停經、大小奶，求助中醫師蔡惠君，經中藥、針灸調理，並且搭配飲食調整後獲改善。
蓮樺中醫院長蔡惠君提醒愛美女性，門診中發現很多女性不當節食，或只吃水煮餐，不敢碰油質食物，二、三個月下來，除了乳房變小，也導致內分泌失調而停經，直到恢復正常飲食，月經才恢復正常。
楊姓女業務員說，10年前她因壓力大，愛吃垃圾食物，體重飆破80公斤，於是採激烈節食瘦回來，缺點是只要恢復正常的飲食又復胖了，她就又開始節食，反覆4次復胖、結食，不但腸胃損傷，胸部兩邊差了2罩杯，只好求助中醫。
中醫師蔡惠君說，診斷後發現，楊女脾氣虛弱胃部發炎，腸道蠕動緩慢，左右胸因反覆減重而差距越來越明顯，加上她會舉啞鈴來練胸肌及瘦手臂，過程施力不當、姿勢不正確，右邊因過度用力導致肌肉化，罩杯縮小。
蔡惠君指出，除了中藥、針灸調理外，楊姓女子也配合飲食調整，三餐正常，飲食均衡，並加強蛋白質丶膠質丶鐵質的攝取，經3個療程，楊女胸部差距已縮小僅半個罩杯，療程目前仍持續進行中。
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