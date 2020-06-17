嚴重胸背疼痛竟主動脈剝離 大千醫院完成開胸支架手術

苗栗市大千綜合醫院今年4月通過衛生主管機關審核通過，取得「主動脈支架置放手術」資格，成為苗栗縣第1家具備施行這項手術能力的醫院，6月初且成功執行全縣首例主動脈剝離支架手術，術後病人狀況穩定。

院方昨天為病患舉辦出院記者會，邀請苗栗縣長徐耀昌、台灣血管外科學會理事長及成大附醫心臟血管外科教授甘宗旦、台中榮總心臟血管中心及心臟血管外科主任魏皓智等來賓與會，分享這次主動脈剝離支架手術的成功案例。

大千醫院心臟血管外科主任楊智鈞表示，張姓病患因突發性嚴重胸背疼痛到急診就醫，且是他3天內二度疼痛發作，經電腦斷層檢查發現為「乙型主動脈剝離」，從胸主動脈一路撕裂至腹主動脈，連供應肝臟、小腸、腎臟的血管都受影響，情況相當危急。

院方指出，因病患的血壓難以控制且疼痛反覆發作，因此院方緊急安排「胸主動脈支架手術」，成功遮蔽主動脈剝離的破口，病人術後狀況明顯改善，由於病患曾有大腸癌病史且肚子還有腸造口，增加不少術後的照護難度，幸經團隊的努力，可順利出院。

楊智鈞表示，嚴重的主動脈剝離如不及時手術，兩周內的死亡率高達75%，其中甲型主動脈剝離一定要執行傳統開胸手術，乙型主動脈剝離在破裂、嚴重疼痛、高血壓難以控制、器官缺血等狀況下，可用「微創主動脈支架手術」治療，手術成功率超過9成，大幅降低傳統手術的風險。