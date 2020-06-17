疫情尚未緩解民眾卻不再堅持洗手 急診醫：危險的警訊

台灣因為防疫得當，民眾防疫警覺逐漸下降，醫師謝宗學觀察，戴口罩的人明顯減少，勤洗手的人更是不多，頂多是用乾式酒精洗手清潔手部；但許多「無套膜」病毒無法被酒精殺死，只能藉由洗手將病毒沖離手部，越來越少人堅持洗手習慣，他認為「對於世界新冠肺炎疫情尚未緩解的時刻，絕對是危險的警訊！」

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學昨天在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書粉絲專頁指出最近小兒急診室來診人次回溫，剛開始時是腸胃炎和腺病毒感染增加，這幾天開始出現零星腸病毒病例，流感幾乎看不到。

然而，有許多呼吸道感染發燒病人，流感、腺病毒快篩呈現陰性反應，病程、症狀較輕微，抽血報告顯示傾向病毒感染，判斷是一般感冒病毒，鼻病毒是可能的原因 （鼻病毒因為症狀輕微，不是急診常規檢驗項目）。

謝宗學指出，高雄 15 學生群聚感染證實是鼻病毒惹得禍，再配合他在兒童急診的觀察，赫然發現這些感染的共通點：腸胃炎病毒、腺病毒、腸病毒、鼻病毒都是屬於「無套膜病毒」，75% 乾式酒精洗手液無法有效消毒！

雖然武漢肺炎國際疫情仍然嚴重，台灣因為防疫得當，暫時成為世外桃園淨土，人民防疫警覺逐漸下降。根據他的觀察，戴口罩的人明顯減少，勤洗手的人更是不多，頂多是用乾式酒精洗手清潔手部，越來越少人願意走到洗手台，仔細用水和肥皂清潔手部，但許多「無套膜」病毒無法被酒精殺死，只能藉由洗手將病毒沖離手部。

謝宗學強調，從腸胃炎病毒、腺病毒、腸病毒、鼻病毒等無套膜病毒感染增加，可以大略推估，許多人對於洗手習慣不再堅持，對於世界武漢疫情尚未緩解的時刻，絕對是危險的警訊！

他提醒，乾式酒精洗手液雖然可以殺死武漢肺炎病毒，但它不是萬能，只是簡易消毒的替代方案，仔細洗手才是最正確的消毒方式，威脅兒童又無法藉由乾式洗手液消毒的病毒還有很多，勤洗手的習慣還是要維持，不然將容易爆發其他病毒疫情，特別是腸病毒。