10大死因公布 台灣死亡時鐘大幅快轉

衛福部昨公布一○八年十大死因，癌症連續卅八年居冠，最致命的癌症則是肺癌，其餘死因如心臟疾病、腦血管疾病等，多與現代人常見的代謝症候群有關，受高齡化影響，整體死亡率比前年上升百分之一點四，男性死亡人數為女性的一點四倍。

據統計，我國一○八年死亡人數為十七萬五四二四人，比一○七年增加二五六五人，死亡時鐘則大幅快轉，每二分五十九秒就有一人死亡，與一○七年三分廿四秒相較，一年之間縮短二十五秒之多。

其中，因癌症死亡人數達五萬多人，每十分廿七秒就有一人因癌症死亡，快轉十二秒，最致命的癌症是肺癌及肝癌，連續四十年排名第一、第二名，卵巢癌則是再次重回十大死因第十位。

十大死因與前一年相較，肺炎死亡率增加幅度最高，達百分之六點九，其次為腎炎、腎病症候群及腎病變。

以性別分析十大癌症，男女第一大癌症死因均為肺癌，男性除在高血壓疾病低於女性以外，其餘九種死因都高於女性，其中慢性下呼吸道疾病死亡率是女性的二點六倍，因事故傷害以及慢性肝病、肝硬化死亡的死亡率均是女性的二點五倍。

肺癌主要發生在五十五歲以上族群，台北榮總一般胸腔科主任陳育民分析，肺癌與吸菸、空汙有絕大關係，近年空汙問題嚴重，若不好好改善環境，十年後肺癌仍會繼續蟬聯十大癌症之首。

不同年齡層，死因也大不同，一到廿四歲以事故傷害為最大宗，廿五到八十四都是癌症居冠，但八十五歲以上則以肺炎為首。衛福部統計處科長陳雅俐表示，年紀愈大，死於肺炎、高血壓以及慢性下呼吸道疾病的風險就愈高。

台大醫院生醫園區分院院長余忠仁解釋，肺炎是老化的疾病，老年人口愈來愈多，死亡率也相對上升。另外，癌症患者或是重大手術病人，也可能因免疫力低下而併發肺炎。

值得一提的是，十大死因中心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病以及高血壓性疾病都與代謝症候群有關。北醫心臟內科主治醫師蕭成儀表示，這四類疾病都與飲食、生活習慣有密切關係。