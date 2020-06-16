別怕說出不快樂！高愛倫給憂鬱者、陪伴者的理解之書

時隔1年半，前大成報總編輯、資深影劇記者高愛倫再出新書「 我微笑，但不一定快樂」，剖析憂鬱者獨白。自承向來是開心果，高愛倫卻二度患病，從抗拒到釋然，與情緒共處，她試著放寬尺度，堅持每天站起來，推翻「我不快樂」的執念，確立「我還可以」。她也溫柔提醒，生命總有悲歌，陷入鬱境時，盡可能學習轉音。

66歲的高愛倫，在外人眼中總是明快活躍、關照他人，走過了前一段憂鬱期，她自認已是大神附體，再無誰能阻擋她投奔美好，沒想到卻在今年初第二度陷入憂鬱，手機關機、幾近與世隔絕，閉門在家4個月。

她回憶，當她發現自己兩眼空茫，躺在床上發傻，昔日笑容消逝，便自覺發病。相較於第一次的茫然，高愛倫這次多了病識感，按時看診、服藥，承認過去的強大，不代表現在的威力，也因乖乖服了藥，讓她不再那麼悲傷。

高愛倫笑稱，木訥寡言的先生就像「阿飄」，雖態度一流，貼心為她備餐、備藥，但先生的無聲無息卻也成了觸發她情緒的開關，她曾一度氣到為先生掛號精神科，夫妻一同看診，現在她則接受「自己的努力超過任何人的幫助」，要做自己的陪伴者。

然而，深陷低谷的憂鬱者，仍然渴愛，需要愛的灌溉。高愛倫說，憂鬱症怕親情、愛情和友情，姊姊過去曾每晚帶著3隻小狗在巷口等她回家，在她需要時傾聽，或是友人的來訊問候，這些不施予壓力的細膩關懷，都扶持著她。

即便如此，相愛的伴侶、手足，在憂鬱風暴面前，難免失手相殺。因此她也叮嚀照顧者，不要假設憂鬱者是病患，要讓對方舒坦自在，而別人口中的勵志格言，諸如加油、想開一點吧，都可能成為致死的格言，所以切記勿在互助時傷了彼此。

繼上本著作「此刻最美好」，高愛倫這次自我揭露是微笑憂鬱症患者。她坦言，接獲聯經出版邀稿時百般掙扎，自問難道之前寫的都在騙人？爾後她轉念，人不會永遠登峰造極，她退休後確實經歷了12年的快樂時光，彼時、此刻未必有關聯性，卻等同真實，「這就是無常。」

因性格利他、喜愛助人，高愛倫最終被出版社說服，透過180天、6萬字的憂鬱紀實，讓擅於在字海中呼吸的高愛倫，與大家分享，她如何每天堅持「站」起來，堅持只要肯下床站起來，就能得分。

如今再擦上大紅口紅、重展笑顏，她透露，寫書的時候越寫越起勁，一度心想「天哪，是不是吃了藥所以太亢奮？」而書寫初衷是撫慰他人，最後也療癒了自己，高愛倫說，若不是寫了這本書，可能得花更多時間恢復狀態。

高愛倫在書中提及，某次座談遇見一名神情哀愁的讀者提問，讓當時病症隱約復發的她忍不住上前擁抱，「如果此刻並不美好，那我們該怎麼過？」這本和解、理解之書，已給出了高愛倫式的答案。