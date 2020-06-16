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一張圖看今六區最高溫！這熱飆39度 氣象局：明也很熱

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天高溫分布。圖／氣象局提供
今天高溫分布。圖／氣象局提供

日頭赤炎炎，慎防熱傷害。中央氣象局稍早公布今天六區域最高溫，其中花蓮縣光復鄉熱飆39度。氣象局提醒，已針對明天八縣市發布高溫資訊，明天一樣很熱。

氣象局在臉書粉專Po出一張圖，顯示六大區域今天最高溫。花蓮光復鄉今天下午1時10分出現39度、新北雙溪區下午1時30分35.6度、基隆中山區下午1時37分36.1度、台北中正區下午1時44分36.7度、南投南投市上午11時40分35.5度、高雄茂林區中午12時30分35.8度。

氣象局說，受到太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，明天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。

氣象局，台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣、新北市、基隆市地區及高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

高溫 氣象局

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