聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張圖看今六區最高溫！這熱飆39度 氣象局：明也很熱
日頭赤炎炎，慎防熱傷害。中央氣象局稍早公布今天六區域最高溫，其中花蓮縣光復鄉熱飆39度。氣象局提醒，已針對明天八縣市發布高溫資訊，明天一樣很熱。
氣象局在臉書粉專Po出一張圖，顯示六大區域今天最高溫。花蓮光復鄉今天下午1時10分出現39度、新北雙溪區下午1時30分35.6度、基隆中山區下午1時37分36.1度、台北中正區下午1時44分36.7度、南投南投市上午11時40分35.5度、高雄茂林區中午12時30分35.8度。
氣象局說，受到太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，明天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。
氣象局，台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣、新北市、基隆市地區及高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言