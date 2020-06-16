環保考量 汽機車舊換新減稅預計延長5年但不擴大

汽機車貨物稅舊換新減稅措施已實施五年即將到期，業者除希望減稅措施延長外，也呼籲直接調降汽機車貨物稅。財政部長蘇建榮表示，汽機車是移動的汙染源，汽機車貨物稅的課徵還是要考慮環保的目的。也就是說，還是要「舊換新」才能給減稅優惠。

為達節能減碳目標，財政部在2016年7月修正貨物稅條例，只要出廠6年以上的汽車、機車汰舊換新，汽車可減徵5萬元、機車則減徵4000元，政策為期5年，將於明年1月7日將到期。財政部表示，目前正綜整各界意見，站在節能減碳與財政永續立場，朝汽機車舊換新減稅措施再延長5年的方向進行修法，列入今年下半年要推動的重要法案。

蘇建榮表示，貨物稅有10%是統籌分配稅款，牽動地方政府的收入，若減稅依法要另找財源，茲事體大，必須要審慎思考。貨物稅的課徵要考慮環保的目的，跟能源稅相關，貨物稅整體稅制的檢討未來要跟能源稅一起考量，是非常基礎的稅制改變，需與經濟部、環保署、行政院能源辦公室等跨部會研商，可能不會在下半年就提出。

財政部官員表示，有業者希望直接減免機車貨物稅，但減徵後是否能直接反映在車價上是個問號。若貨物稅減徵措施不搭配舊換新，民眾汰換老舊汽機車的誘因會降低，因此財政部不傾向直接減徵汽機車貨物稅。