公總局長布達 許鉦漳：續推蘇花安等「不能停下腳步」

交通部公路總局今天舉行布達典禮，原局長陳彥伯陞任交通部政務次長，局長一職由副局長許鉦漳真除。許鉦漳說就任後，不能停下腳步，後續還有很多工作，淡江大橋、曾文溪橋、馬祖大橋、蘇花安、花東景觀道路，另外整體公路網優化、台61還有一些平交路口，以及道路平整等，都要持續進行。

許鉦漳現年63歲，國立中興大學水土保持學系畢業，69年公務人員高等考試水土保持類科及格，歷任本部臺灣區國道高速公路局拓建工程處副處長、南區工程處處長、中區工程處處長、北區工程處處長、總工程司、公路總局副局長等職務。

許鉦漳說，一直以來都在各處轉來轉去，最後到公路總局，很感謝所有同仁照顧和支持，來公總三年完成了很多建設，尤其近一年，完成蘇花改全線通車，還有南迴改後續計畫全線通車、西濱後續計畫全線通車，讓公路往更加完善和安全。

許鉦漳說監理方面，完成新冠肺炎所有的補貼，常常訊息到半夜都還在響，大型車視野補助同仁也花了很多功夫，還有年長者駕照換發，對行車安全都提升很多。另外在偏鄉照顧上，推動幸福巴士，還有小黃巴士、噗噗共乘等。

許鉦漳說，關於偏鄉是未來推動重點之一，相關偏鄉交通照顧、行的正義也要繼續推動；營業車輛安全、公路訓練品質都要提升。未來公總任何施政都會貼近民意，讓人民有感。

交通部長林佳龍今出席布達典禮致詞時表示，許鉦漳把一身最精華都奉獻給公路，從高公局到公路總局，也當過北中南區處長，看到參與其中的身影，不管道路養護，省道改建等，四通八達；環島高快速公路網，包含台九線、南迴改、蘇花改和環島自行車道及監理數位化，都有新的發展。

林佳龍也打趣說，今天看到許打領帶、穿西裝差點認不出來，對許有期許，也希望公總未來會為觀光做很大貢獻。觀光主流化從交通部做起，道路不只要安全便利，還是連結人與人很大的關係，是幸福事業，帶給民眾更好生活，縮短城鄉差距。