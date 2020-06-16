快訊

又槓上！氣爆案馬系監委糾正高市府 蔡系不同意見反擊

獨居婦情緒不穩 中正紀念堂旁持刀丟路人釀1傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

類風關患者曾染B肝 生物製劑恐讓肝炎「復陽」

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
醫師建議，長期使用免疫調節劑的患者應檢測B型肝炎病毒核心抗體，並定期追蹤肝指數及黃疸指數。圖／台北榮總蘇勤方醫師提供
醫師建議，長期使用免疫調節劑的患者應檢測B型肝炎病毒核心抗體，並定期追蹤肝指數及黃疸指數。圖／台北榮總蘇勤方醫師提供

罹患類風濕性關節炎患者請注意，台北榮總針對1494名曾感染B肝，但並未帶原的類風濕性關節炎患者，追蹤十年，發現患者接受免疫抑制治療後，有17位B肝病毒表面抗原轉陽，還有人發生嚴重肝炎。醫師建議，長期使用免疫調節劑的患者應檢測B型肝炎病毒核心抗體，並定期追蹤肝指數及黃疸指數。

類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，患者需長時間接受免疫調節治療，包含口服抗風濕病藥物或生物製劑，來延緩疾病進程，減少關節破壞。部分類風濕性關節炎病患曾感染B肝，但並未成為帶原者，但台北榮總研究發現，曾感染B肝而康復的類風關患者，體內抗原也可能「復陽」。

台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，一般來說，表面抗原不會「復陽」，但追蹤發現，有17人體內已無病毒，但自接受免疫抑制劑治療開始，短則2年、長則20年，便發生B肝病毒表面抗原轉陽，有人進展為嚴重肝炎，甚至死亡。

此為國際上首次大規模相關研究，黃怡翔建議，長期使用免疫調節劑的患者，應該要測B型肝炎病毒核心抗體，若為陽性，除了定期驗肝指數及黃疸指數，也要追蹤B型肝炎表面抗原；若發現表面抗原轉陽，應立即使用抗病毒藥物，患者們也應配合醫囑規則回診接受檢查。

患者 類風濕性關節炎 B型肝炎

延伸閱讀

浩鼎將於AACR 2020虛擬年會 發表論文

普生RT-PCR核酸病毒試劑 獲TFDA核准

尚未肝硬化的脂肪肝炎也可能變肝癌！老生常談的這4種飲食習慣都會養肥肝

台塑生醫抗疫 開發快篩試劑

相關新聞

影／高溫強降雨易生病媒蚊 疾管署籲三縣市注意登革熱

新冠肺炎疫情席捲全球，除政府祭出多項措施，民眾也對個人衛生防護更加謹慎，使目前腸病毒、登革熱疫情都低於往年，但國內近日降...

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

屏東縣屏安醫院副院長楊欣正日前登棚集山傳出失蹤，十天過去，今早終於在尖刀尾溪近瀑布處被民間救難隊尋獲，他頭部有撕裂傷，但...

議員促雲端視訊紀錄器 兼顧保母隱私與幼童安全

居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟今質詢時關注此議題，建議社會局輔導保母裝設兼...

花蓮富源飆39度高溫 醫師提醒戶外穿薄長袖避暑

受到太平洋高壓影響，花蓮富源今天飆出39度高溫，中央氣象局也發出今年首次高溫紅燈警示。花蓮氣象站表示，由於富源位於縱谷地...

公總局長布達 許鉦漳：續推蘇花安等「不能停下腳步」

交通部公路總局今天舉行布達典禮，原局長陳彥伯陞任交通部政務次長，局長一職由副局長許鉦漳真除。許鉦漳說就任後，不能停下腳步...

類風關患者曾染B肝 生物製劑恐讓肝炎「復陽」

罹患類風濕性關節炎的患者請注意，台北榮總針對1494名曾感染B肝，但並未帶原的類風濕性關節炎患者，追蹤十年，發現患者接受...

陪保戶過難關！中華郵政自動調降借款利率1-2碼

為協助郵政壽險保戶與房貸戶度過疫情衝擊，中華郵政公司宣布提供多項保戶關懷及房貸戶緩繳本金、降息紓困措施，並全面自動調降借...

桃機喜迎新面孔 史上首架教練機進場起降練習

桃園國際機場首見教練機身影！隸屬於安捷飛航訓練中心的一架教練機，今天中午12時42分突然現身原本僅供大型客機起降的桃機，...

男童「鼻涕倒流」被誤登死亡 烏龍死還有1533人

衛福部全民健康保險署App「全民健保行動快易通」隨口罩實名制廣為民眾使用，但有媽媽透過App中的「健康存摺」功能，查詢兒...

癌症蟬聯死因榜首 青少年自殺率連年攀

青少年自殺率連2年上升，父母、政府須多促進子女與其互動！衛福部16日公佈國人10大死因，報告顯示，癌症已連續38年成為榜首。心口司司長諶立中則指出，現代家庭成員間互動漸趨獨立，「而資訊量龐大的網路世代青少年支持度減少，會導致他們承受不住而自殺。」

新北、台東和馬祖旅遊結盟推互惠旅遊

新北、台東和馬祖合推「心（新）動（東）嗎（馬）」互惠旅遊，標榜「夏日333，一起看海趣」，3縣市長今天互相推薦遊程。台東...

肺炎危機是數位醫療轉機！從預防跌倒到精神病判定 台北榮總27領域AI齊發

英國前首相邱吉爾曾說：「不要浪費每一場危機。( Never let a good crisis go to waste）。」在這場與新冠肺炎的搏鬥中，除了展現台灣繼靈活又扎實的公衛系統，更敲響了醫療智慧化的醒鐘，加速醫院數位轉型的進程。

熱門新聞

日月潭原生魚 快被外來種吃光

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

辨公室冷氣離座位僅2公尺他怕有電磁波 過來人經驗談

魚虎天敵來了 復育鱸鰻今放養

喜帖一寄出…準岳母立馬變臉漲聘金為88萬 他怒嗆： 大不了一拍兩散

威力彩第109048期開獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。