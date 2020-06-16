類風關患者曾染B肝 生物製劑恐讓肝炎「復陽」

罹患類風濕性關節炎的患者請注意，台北榮總針對1494名曾感染B肝，但並未帶原的類風濕性關節炎患者，追蹤十年，發現患者接受免疫抑制治療後，有17位B肝病毒表面抗原轉陽，還有人發生嚴重肝炎。醫師建議，長期使用免疫調節劑的患者應檢測B型肝炎病毒核心抗體，並定期追蹤肝指數及黃疸指數。

類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，患者需長時間接受免疫調節治療，包含口服抗風濕病藥物或生物製劑，來延緩疾病進程，減少關節破壞。部分類風濕性關節炎病患曾感染B肝，但並未成為帶原者，但台北榮總研究發現，曾感染B肝而康復的類風關患者，體內抗原也可能「復陽」。

台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，一般來說，表面抗原不會「復陽」，但追蹤發現，有17人體內已無病毒，但自接受免疫抑制劑治療開始，短則2年、長則20年，便發生B肝病毒表面抗原轉陽，有人進展為嚴重肝炎，甚至死亡。

此為國際上首次大規模相關研究，黃怡翔建議，長期使用免疫調節劑的患者，應該要測B型肝炎病毒核心抗體，若為陽性，除了定期驗肝指數及黃疸指數，也要追蹤B型肝炎表面抗原；若發現表面抗原轉陽，應立即使用抗病毒藥物，患者們也應配合醫囑規則回診接受檢查。