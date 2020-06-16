陪保戶過難關！中華郵政自動調降借款利率1-2碼

為協助郵政壽險保戶與房貸戶度過疫情衝擊，中華郵政公司宣布提供多項保戶關懷及房貸戶緩繳本金、降息紓困措施，並全面自動調降借款利率，減輕保戶財務負擔。

中華郵政說，為擴大紓困措施，除提供確認罹患新冠肺炎保戶寬延繳納保險費、新增之保單借款免息3個月、房貸借款人房貸本金緩繳1年措施外，保單借款利率自7月1日起至12月31日止，按原借款利率全面自動調降2碼（0.5%）；房貸戶自6月1日起至11月30日止，利率自動調降1碼（0.25%）。

中華郵政公司副總郭純陽說，利率調降是中華郵政主動調降，目前所有壽險保單的保戶約有230萬、房貸戶約有1.3萬戶，符合資格者可直接適用不用申請。初步估計，會因此短收0.38億元，對營收勢必有影響，但仍願意在防疫期間讓利，共體時艱，協主保戶度過這艱難時刻。

中華郵政表示，申訴率是衡量壽險公司對保戶權益與理賠服務的重要指標。依財團法人金融消費評議中心公布人壽保險公司申訴案件及申訴率統計資料，今年第1季壽險業整體申訴件數有1252件，平均申訴率為萬分之0.05428，中華郵政公司申訴率為萬分之0.02182，為業界最低，排名第一，顯見強化內部教育訓練和宣導，提升第一線業務人員專業與服務品質之成效。