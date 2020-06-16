快訊

又槓上！氣爆案馬系監委糾正高市府 蔡系不同意見反擊

獨居婦情緒不穩 中正紀念堂旁持刀丟路人釀1傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陪保戶過難關！中華郵政自動調降借款利率1-2碼

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華郵政示意圖。聯合報系資料照
中華郵政示意圖。聯合報系資料照

為協助郵政壽險保戶與房貸戶度過疫情衝擊，中華郵政公司宣布提供多項保戶關懷及房貸戶緩繳本金、降息紓困措施，並全面自動調降借款利率，減輕保戶財務負擔。

中華郵政說，為擴大紓困措施，除提供確認罹患新冠肺炎保戶寬延繳納保險費、新增之保單借款免息3個月、房貸借款人房貸本金緩繳1年措施外，保單借款利率自7月1日起至12月31日止，按原借款利率全面自動調降2碼（0.5%）；房貸戶自6月1日起至11月30日止，利率自動調降1碼（0.25%）。

中華郵政公司副總郭純陽說，利率調降是中華郵政主動調降，目前所有壽險保單的保戶約有230萬、房貸戶約有1.3萬戶，符合資格者可直接適用不用申請。初步估計，會因此短收0.38億元，對營收勢必有影響，但仍願意在防疫期間讓利，共體時艱，協主保戶度過這艱難時刻。

中華郵政表示，申訴率是衡量壽險公司對保戶權益與理賠服務的重要指標。依財團法人金融消費評議中心公布人壽保險公司申訴案件及申訴率統計資料，今年第1季壽險業整體申訴件數有1252件，平均申訴率為萬分之0.05428，中華郵政公司申訴率為萬分之0.02182，為業界最低，排名第一，顯見強化內部教育訓練和宣導，提升第一線業務人員專業與服務品質之成效。

中華郵政 保險 新冠肺炎

延伸閱讀

郵政壽險擴大紓困 全面調降保單借款與房貸利率

預估1千萬人至郵局領三倍券 中華郵政這樣因應

今年國慶連假開始 中華郵政：郵局連假首日不再營業

三倍振興券將上路 中華郵政規畫全台1299間郵局周六加班

相關新聞

影／高溫強降雨易生病媒蚊 疾管署籲三縣市注意登革熱

新冠肺炎疫情席捲全球，除政府祭出多項措施，民眾也對個人衛生防護更加謹慎，使目前腸病毒、登革熱疫情都低於往年，但國內近日降...

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

屏東縣屏安醫院副院長楊欣正日前登棚集山傳出失蹤，十天過去，今早終於在尖刀尾溪近瀑布處被民間救難隊尋獲，他頭部有撕裂傷，但...

議員促雲端視訊紀錄器 兼顧保母隱私與幼童安全

居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟今質詢時關注此議題，建議社會局輔導保母裝設兼...

花蓮富源飆39度高溫 醫師提醒戶外穿薄長袖避暑

受到太平洋高壓影響，花蓮富源今天飆出39度高溫，中央氣象局也發出今年首次高溫紅燈警示。花蓮氣象站表示，由於富源位於縱谷地...

公總局長布達 許鉦漳：續推蘇花安等「不能停下腳步」

交通部公路總局今天舉行布達典禮，原局長陳彥伯陞任交通部政務次長，局長一職由副局長許鉦漳真除。許鉦漳說就任後，不能停下腳步...

類風關患者曾染B肝 生物製劑恐讓肝炎「復陽」

罹患類風濕性關節炎的患者請注意，台北榮總針對1494名曾感染B肝，但並未帶原的類風濕性關節炎患者，追蹤十年，發現患者接受...

陪保戶過難關！中華郵政自動調降借款利率1-2碼

為協助郵政壽險保戶與房貸戶度過疫情衝擊，中華郵政公司宣布提供多項保戶關懷及房貸戶緩繳本金、降息紓困措施，並全面自動調降借...

桃機喜迎新面孔 史上首架教練機進場起降練習

桃園國際機場首見教練機身影！隸屬於安捷飛航訓練中心的一架教練機，今天中午12時42分突然現身原本僅供大型客機起降的桃機，...

男童「鼻涕倒流」被誤登死亡 烏龍死還有1533人

衛福部全民健康保險署App「全民健保行動快易通」隨口罩實名制廣為民眾使用，但有媽媽透過App中的「健康存摺」功能，查詢兒...

癌症蟬聯死因榜首 青少年自殺率連年攀

青少年自殺率連2年上升，父母、政府須多促進子女與其互動！衛福部16日公佈國人10大死因，報告顯示，癌症已連續38年成為榜首。心口司司長諶立中則指出，現代家庭成員間互動漸趨獨立，「而資訊量龐大的網路世代青少年支持度減少，會導致他們承受不住而自殺。」

新北、台東和馬祖旅遊結盟推互惠旅遊

新北、台東和馬祖合推「心（新）動（東）嗎（馬）」互惠旅遊，標榜「夏日333，一起看海趣」，3縣市長今天互相推薦遊程。台東...

肺炎危機是數位醫療轉機！從預防跌倒到精神病判定 台北榮總27領域AI齊發

英國前首相邱吉爾曾說：「不要浪費每一場危機。( Never let a good crisis go to waste）。」在這場與新冠肺炎的搏鬥中，除了展現台灣繼靈活又扎實的公衛系統，更敲響了醫療智慧化的醒鐘，加速醫院數位轉型的進程。

熱門新聞

日月潭原生魚 快被外來種吃光

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

辨公室冷氣離座位僅2公尺他怕有電磁波 過來人經驗談

魚虎天敵來了 復育鱸鰻今放養

喜帖一寄出…準岳母立馬變臉漲聘金為88萬 他怒嗆： 大不了一拍兩散

威力彩第109048期開獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。