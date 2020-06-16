健康識能生活習慣差 3死因死亡率男女大不同

108年國人10大死因，男性死亡率除了高血壓性疾病外，其餘都高於女性，又以慢性下呼吸道疾病、事故傷害、慢性肝病及肝硬化差異明顯。男女差異應與生活習慣、健康識能差有關。

衛生福利部公布108年國人10大死因，以死亡率排序，依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。排序與107年相同。

觀察兩性死亡人口的10大死因，108年男性死亡率除高血壓性疾病外，都高於女性，其中又以慢性下呼吸道疾病男性死亡率為女性2.6倍；事故傷害、慢性肝病及肝硬化都為2.5倍，差異明顯。

統計發現，108年死者的年齡中位數為77歲，男性73歲、女性81歲，男女分別比107年減1歲及增1歲。

10大死因中，心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症後群及腎病變等7類死因，死亡年齡中位數都高於所有死因的77歲。

但事故傷害死亡年齡中位數為63歲、慢性肝病及肝硬化死亡年齡中位數為61歲，且男性低於女性的歲數更分別高達10歲及9歲。

10大癌症若按性別分，男女的第一大癌症都是肺癌，男性的第二、第三順位癌症死因是肝癌與結腸直腸癌；女性則是結腸直腸癌及乳癌。10大癌症死因中，男女性死亡率差距較大者為口腔癌。

衛福部國民健康署副署長賈淑麗晚間接受中央社記者採訪時表示，男性在多項死因死亡率會高於女性，主要原因與生活習慣、自我保護意識比較不足有關。如慢性下呼吸道疾病，可能與抽菸有關；而肥胖、飲酒都是慢性肝病、肝硬化的催化劑。

賈淑麗說，統計也發現，女性會做健康檢查的比例比男性高。男性的健康識能還有提升的空間。

事故傷害排名10大死因第6名，是指非蓄意性傷害事件，包含運輸事故、因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒、跌倒（落）、暴露於煙霧火災與火焰、意外溺死或淹沒等。108年事故傷害死亡人數，比10年前降低9.8%。

統計發現，108年因運輸事故死亡者有3082人，占46.4%；其次為跌倒（落）致死1487人，占22.4%。男性事故傷害死亡人數比107年減少102人，女性減少104人。但65歲以上因事故傷害死亡每10萬人口90.6人，為各年齡層最高。