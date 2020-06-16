桃機喜迎新面孔 史上首架教練機進場起降練習

桃園國際機場首見教練機身影！隸屬於安捷飛航訓練中心的一架教練機，今天中午12時42分突然現身原本僅供大型客機起降的桃機，讓眼尖的民眾好不驚訝，這也是史上頭一回有教練機在桃機展開訓練的重要里程碑。安捷飛航訓練中心表示，新冠肺炎衝擊影響下，國際航班銳減，桃機適度開放，歡迎訓練業者進場使用，不僅讓機場的使用更多元，更嘉惠國內飛航人才的培育。

安捷表示，這架機型DA42NG、編號B-89001的雙引擎教練機，今早11時19分從台東航空站（豐年機場）起飛，中午12時42分採儀器進場降落桃機，航機落地後全停，並滑回跑道頭，於12時56分離場返回台東航空站。安捷表示，民航客機飛航操作將近有80到90％的時間都是仰賴儀器飛航，所以透過儀器導引，熟悉精確進場落地的練習，對飛行員的專業養成尤其重要。

安捷說，平日繁忙的桃園機場，為國內唯二的C類空域。今天首航桃機，慎重派出兩名副主任教官打頭陣，展開航路驗證，瞭舉桃園機場飛航程序，待孰悉環境，未來再陸續引領其他學員至桃機從事相關訓練，可望進一步深化國內民航飛行員的培育工作。