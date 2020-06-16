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「死都不會過」 東海岸黃金海渡假村環現差闖關失敗

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署專案小組今天審查都蘭灣黃金海休閒渡假村開發案。記者吳姿賢／攝影
環保署專案小組今天審查都蘭灣黃金海休閒渡假村開發案。記者吳姿賢／攝影

台灣都蘭灣黃金海休閒渡假村開發案20年前通過環評，多年未動工，2年前歷經8次環境現況差異分析遭退回。此案今再闖環現差初審，但開發基地與四千年歷史的富山遺址重疊，生態調查資料也不完整，多名委員各列出10多個問題，還有人批評「報告寫得像小朋友」，開發計畫若沒改善「死都不會過」，決議補正再審。

此案2年前被退回主管機關交通部觀光局檢討，這次幾乎「原封不動」重新送案。過去環評主管機關皆派員與會，今天排定觀光局說明本案變更內容，尤其東海岸是否需要再蓋一間大型度假村，都得由觀光局說明觀光上位政策。但觀光局無人到場，以環評來說實屬罕見，也令多名與會人士傻眼。

據了解，環保署早早就發函給觀光局，但觀光局以忙於紓困政策為由「神隱」。會議主席李培芬無奈表示，觀光局沒來說明政策，原民會、營建署等相關單位也缺席，「所有東西丟給環評委員就對了？好像不是這樣子，但沒辦法。」

根據開發單位黃金海育樂事業公司規畫，此案位於台東縣卑南鄉加路蘭段，占地11.3公頃，擬蓋450間客房。

中研院歷史語言研究所副研究員郭素秋表示，此案與兩大富山遺址重疊，一旦破壞將不可恢復，開發單位說可以保留是自欺欺人，甚至放話全面整地就是全面破壞，若繼續這樣處理，「死都不會讓它過」。

委員李育明諷刺，此案「把我們拉回20年前時空」，因為報告中的法規、技術都沒有與時俱進。委員游繁結則說，遺址問題始終沒說清楚，重審也沒有太大意義。

閉門會議上，不少委員都持反對意見，尤其報告跟2年前被退的版本幾無差異，有意直接退回，不過為求慎重，仍給予補正再審機會，最重要是釐清開發基地跟富山遺址的分布狀況，還特別點名觀光局下次須派員出席，說明東部地區觀光發展政策。

觀光局 遺址 環評

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