男童「鼻涕倒流」被誤登死亡 烏龍死還有1533人

衛福部全民健康保險署App「全民健保行動快易通」隨口罩實名制廣為民眾使用，但有媽媽透過App中的「健康存摺」功能，查詢兒子就醫紀錄卻發現，孩子竟被三度誤報為「不明原因死亡」，她在網路爆料後也引來許多人共鳴，發現水腫變心臟病、挖耳屎變耳聾、產檢變流產。

健保署今緊急調查發現，男童應是因「鼻涕倒流」和「不明原因死亡」代碼相近而被誤植。近三年共有258家院所，在1533人健保資料錯誤登錄了死亡代碼，但這些人都還活著。

健保署企劃組長張鈺璇表示，現行醫療院所使用的申報資料代碼是根據國際疾病分類第十版，2016年改版後，有些醫療院所可能因為不熟悉新版而導致輸入錯誤，加上某些院所電腦系統需要用鍵盤輸入，有可能出錯。

張鈺璇表示，這次家長反應的院所，經過瞭解發現，應該是在輸入鼻涕倒流代碼「R098.2」時，不慎按到鄰近鍵盤，變成「R99」不明原因死亡。

張鈺璇表示，健保署徹查2017年到2019年間資料並勾稽死亡檔後發現，近三年共有258家院所共1533人明明沒死，卻被誤登錄了死亡代碼，全數已立刻進行更正。錯誤的申報件數共3772件，佔總申報量的百萬分之4.2，其中錯誤件數最多的是高雄某醫院。

張鈺璇表示，健保申報必須在24小時內完成邏輯的檢核，過去在門診、急診、住院的邏輯檢核的設計上，如果有死亡的代碼，都還是可以申報，因為死亡通常是發生在最後，前端還有很多醫療行為的發生。上述邏輯檢核的合理性，健保署會持續與醫療院所、相關學會及專家進行討論。

至於其他網友提到水腫變心臟病、挖耳屎變耳聾、產檢變流產的問題，張鈺璇表示，健康存摺的功能之一，就是讓全民一起來為把關。如果發現有上述落差情形，民眾可以透過健保卡後面的專線電話，或是健保署官網的民眾信箱來反應，健保署各分區業務組會進行釐清，看登錄的錯誤是無心或故意。若調查發現足以證明是故意詐領，就會按情節輕重，依特管辦法處理。