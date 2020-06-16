大千醫院成功救治主動脈剝離患者 苗栗縣首例

苗栗縣大千綜合醫院4月間取得「主動脈支架置放手術」資格，6月初成功執行縣內首例主動脈剝離支架手術，患者術後穩定，今天開心出院，象徵縣內急重症醫療邁入新里程。

大千綜合醫院今天舉辦記者會，發表縣內首起執行主動脈剝離支架手術成功案例，患者張姓男子日前因突發性嚴重胸背疼痛到院急診，經電腦斷層檢查發現為「乙型主動脈剝離」，從胸主動脈一路撕裂至腹主動脈，連供應肝臟、小腸、腎臟的血管都受到影響，情況一度相當危急。

大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞安排「胸主動脈支架手術」，成功遮蔽主動脈剝離的破口，術後狀況明顯改善，由於病患曾有大腸癌病史且留有腸造口，增加不少術後照護難度，所幸經醫護團隊努力，今天順利出院。

楊智鈞指出，主動脈剝離是緊急重大病症，病發時沒有什麼預兆，患者可能無來由感覺到「劇烈撕裂性的疼痛」，痛感會延伸到背部或脖子；嚴重的主動脈剝離若不及時手術，2週內的死亡率高達75%。

大千醫院院長徐千剛表示，過去苗栗縣遇到大動脈急症的病人，都須轉往外縣市治療，但對於爭分奪秒的疾病來說，大幅增加病患風險，大千綜合醫院於4月通過衛生主管機關審核取得「主動脈支架置放手術」資格，成為苗栗縣內首家具備施行此項手術能力的醫院，盼持續提升醫療設備、技術量能，就近提供縣民完善急重症治療與照護。