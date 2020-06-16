快訊

陳其邁已遞辭呈 周四參加最後一次行政院會

蕭美琴確認駐美組鐵三角 「直達天聽」本領獲美方認可

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高溫強降雨易生病媒蚊 疾管署籲三縣市注意登革熱

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
據疾管署最新監測資料顯示，近日降雨頻繁，各地蟲媒蚊有增加趨勢，尤以台南、高雄、屏東部分地區誘卵桶陽性率超過60%警戒值，疾管署提醒民眾，雨後一定要趕快清除積水容器，以避免病媒蚊孳生。記者簡浩正／攝影
據疾管署最新監測資料顯示，近日降雨頻繁，各地蟲媒蚊有增加趨勢，尤以台南、高雄、屏東部分地區誘卵桶陽性率超過60%警戒值，疾管署提醒民眾，雨後一定要趕快清除積水容器，以避免病媒蚊孳生。記者簡浩正／攝影

新冠肺炎疫情席捲全球，除政府祭出多項措施，民眾也對個人衛生防護更加謹慎，使目前腸病毒、登革熱疫情都低於往年，但國內近日降雨頻繁，病媒蚊蟲有增加趨勢。

據衛福部疾病管制署最新監測資料顯示，近日降雨頻繁，各地蟲媒蚊有增加趨勢，尤以台南、高雄、屏東部分地區誘卵桶陽性率超過60%警戒值，疾管署提醒民眾，雨後一定要趕快清除積水容器，以避免病媒蚊孳生。

疾管署今舉行例行疫報記者會，防疫中心副主任郭宏偉表示，上周（6月7日至6月13日）台南市安南區、屏東縣萬丹鄉誘卵桶陽性率已經超過60%警戒值；另外，台南市仁德區、高雄市鳳山區、屏東縣屏東市的陽性率也達到50%以上，亦同樣接近警戒值。

郭宏偉說，民眾需注意的是，近日各地降雨頻繁，且夏季正是病媒蚊旺季，會讓登革熱、屈公病等病蚊媒傳染病的疫情風險大增，雖國內目前還沒有本土登革熱病例，但今年已累計有55例境外移入登革熱病例，感染地則以東南亞國家為主。

他說，本周新增一例印尼籍女性移工，在6月7日入境後出現發燒、頭痛、全身痠痛的情況，經檢驗後11日同時確診登革熱、屈公病，所幸目前接觸者並沒有疑似症狀。

疾管署防疫醫師林詠青表示，其實登革熱疫情往年也都是先由境外移入，這些蚊蟲叮咬從國外返台的感染者後，又再去叮咬國內的民眾，造成本土的流行，提醒民眾一定要加強落實社區容器減量及積水容器清理，並做好防蚊措施。另外，目前國內呼吸道感染通報件數雖處於低點，但近期已有校園傳出呼吸道群聚感染事件，民眾也要持續做好勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩及生病者，應在家休息等良好個人衛生習慣，避免疫情傳播。

登革熱 屏東縣 疫情

延伸閱讀

影／新冠後淋病感染暴增？ 疾管署：與去年同期增近四成

搞不懂長照防疫？新竹市發表QA工具書 邀21名專家解惑

影／孟國回台夫妻疑沒穿防護衣 疾管署：地方衛生局調查中

注意劇烈天氣！ 吳德榮：午後恐瞬間強降雨、密集雷擊

相關新聞

影／高溫強降雨易生病媒蚊 疾管署籲三縣市注意登革熱

新冠肺炎疫情席捲全球，除政府祭出多項措施，民眾也對個人衛生防護更加謹慎，使目前腸病毒、登革熱疫情都低於往年，但國內近日降...

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

屏東縣屏安醫院副院長楊欣正日前登棚集山傳出失蹤，十天過去，今早終於在尖刀尾溪近瀑布處被民間救難隊尋獲，他頭部有撕裂傷，但...

議員促雲端視訊紀錄器 兼顧保母隱私與幼童安全

居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟今質詢時關注此議題，建議社會局輔導保母裝設兼...

花蓮富源飆39度高溫 醫師提醒戶外穿薄長袖避暑

受到太平洋高壓影響，花蓮富源今天飆出39度高溫，中央氣象局也發出今年首次高溫紅燈警示。花蓮氣象站表示，由於富源位於縱谷地...

男童「鼻涕倒流」被誤登死亡 烏龍死還有1533人

衛福部全民健康保險署App「全民健保行動快易通」隨口罩實名制廣為民眾使用，但有媽媽透過App中的「健康存摺」功能，查詢兒...

癌症蟬聯死因榜首 青少年自殺率連年攀

青少年自殺率連2年上升，父母、政府須多促進子女與其互動！衛福部16日公佈國人10大死因，報告顯示，癌症已連續38年成為榜首。心口司司長諶立中則指出，現代家庭成員間互動漸趨獨立，「而資訊量龐大的網路世代青少年支持度減少，會導致他們承受不住而自殺。」

新北、台東和馬祖旅遊結盟推互惠旅遊

新北、台東和馬祖合推「心（新）動（東）嗎（馬）」互惠旅遊，標榜「夏日333，一起看海趣」，3縣市長今天互相推薦遊程。台東...

肺炎危機是數位醫療轉機！從預防跌倒到精神病判定 台北榮總27領域AI齊發

英國前首相邱吉爾曾說：「不要浪費每一場危機。( Never let a good crisis go to waste）。」在這場與新冠肺炎的搏鬥中，除了展現台灣繼靈活又扎實的公衛系統，更敲響了醫療智慧化的醒鐘，加速醫院數位轉型的進程。

影／新冠後淋病感染暴增？ 疾管署：與去年同期增近四成

新冠肺炎疫情期間，政府祭出多項禁令，民眾也減少出門；而今年4月因國內出現首例酒店女公關確診新冠肺炎，指揮中心宣布4月9日...

玩花蓮新選擇！麗娜輪7月4日復航 7月搭船載車還免錢

停航四個多月終於要復航。蘇花藍色公路、麗娜輪營運業者東聯航運宣布，7月4日復航蘇澳到花蓮航段，另為支持政府推動國民旅遊，...

台達贈陽光基金會「高性能新風系統」 傷友復健更涼爽

燒燙傷病患皮膚無法排汗，復健時又要全程穿壓力衣，容易悶熱不適。近日因應疫情，陽光基金會的重建中心只好邊開窗邊開冷氣，不但...

搞不懂長照防疫？新竹市發表QA工具書 邀21名專家解惑

免疫系統較弱的年長者是罹患武漢肺炎高風險族群，讓長照防疫成為防疫期間的重點工作。為此，新竹市衛生局蒐集民眾最想問的55個...

熱門新聞

疫情求職逆天難！頂大碩士生投148封履歷 慘收4次面試

日月潭原生魚 快被外來種吃光

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

辨公室冷氣離座位僅2公尺他怕有電磁波 過來人經驗談

魚虎天敵來了 復育鱸鰻今放養

喜帖一寄出…準岳母立馬變臉漲聘金為88萬 他怒嗆： 大不了一拍兩散

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。