影／高溫強降雨易生病媒蚊 疾管署籲三縣市注意登革熱

英國前首相邱吉爾曾說:「不要浪費每一場危機。( Never let a good crisis go to waste)。」在這場與新冠肺炎的搏鬥中,除了展現台灣繼靈活又扎實的公衛系統,更敲響了醫療智慧化的醒鐘,加速醫院數位轉型的進程。

2020-06-16 15:36