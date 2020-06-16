影／高溫強降雨易生病媒蚊 疾管署籲三縣市注意登革熱

新冠肺炎疫情席捲全球，除政府祭出多項措施，民眾也對個人衛生防護更加謹慎，使目前腸病毒、登革熱疫情都低於往年，但國內近日降雨頻繁，病媒蚊蟲有增加趨勢。

據衛福部疾病管制署最新監測資料顯示，近日降雨頻繁，各地蟲媒蚊有增加趨勢，尤以台南、高雄、屏東部分地區誘卵桶陽性率超過60%警戒值，疾管署提醒民眾，雨後一定要趕快清除積水容器，以避免病媒蚊孳生。

疾管署今舉行例行疫報記者會，防疫中心副主任郭宏偉表示，上周（6月7日至6月13日）台南市安南區、屏東縣萬丹鄉誘卵桶陽性率已經超過60%警戒值；另外，台南市仁德區、高雄市鳳山區、屏東縣屏東市的陽性率也達到50%以上，亦同樣接近警戒值。

郭宏偉說，民眾需注意的是，近日各地降雨頻繁，且夏季正是病媒蚊旺季，會讓登革熱、屈公病等病蚊媒傳染病的疫情風險大增，雖國內目前還沒有本土登革熱病例，但今年已累計有55例境外移入登革熱病例，感染地則以東南亞國家為主。

他說，本周新增一例印尼籍女性移工，在6月7日入境後出現發燒、頭痛、全身痠痛的情況，經檢驗後11日同時確診登革熱、屈公病，所幸目前接觸者並沒有疑似症狀。

疾管署防疫醫師林詠青表示，其實登革熱疫情往年也都是先由境外移入，這些蚊蟲叮咬從國外返台的感染者後，又再去叮咬國內的民眾，造成本土的流行，提醒民眾一定要加強落實社區容器減量及積水容器清理，並做好防蚊措施。另外，目前國內呼吸道感染通報件數雖處於低點，但近期已有校園傳出呼吸道群聚感染事件，民眾也要持續做好勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩及生病者，應在家休息等良好個人衛生習慣，避免疫情傳播。