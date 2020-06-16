快訊

輪胎龍頭正新變天！慘遭姐夫逼宮 羅才仁丟董事長大位

金與正的報復警告? 北韓炸毀「南北共同聯絡事務所」

癌症蟬聯死因榜首 青少年自殺率連年攀

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
衛福部16日公佈國人10大死因，發現青少年自殺率連年攀升。圖為李秋嬿處長。圖／施凱文攝
衛福部16日公佈國人10大死因，發現青少年自殺率連年攀升。圖為李秋嬿處長。圖／施凱文攝

青少年自殺率連2年上升，父母、政府須多促進子女與其互動！衛福部16日公佈國人10大死因，報告顯示，癌症已連續38年成為榜首。心口司司長諶立中則指出，現代家庭成員間互動漸趨獨立，「而資訊量龐大的網路世代青少年支持度減少，會導致他們承受不住而自殺。」

癌症仍為死亡主因

衛福部16日公佈統計108年度國人10大死因，癌症連續第38年成為榜首。統計處處長李秋嬿指出，每10分27秒就有人因癌症死亡，比去年快了12秒，呼籲國人養成好生活習慣，「也希望大家善加利用國健署提供的口腔癌、乳癌、大腸癌及子宮頸癌免費篩檢，一起保護全家健康。」

其他死因依序為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道、高血壓疾病、腎炎腎病症候群腎病變、慢性肝病及肝硬化。根據國發會推估，我國將於115年進入超高齡社會，統計處科長陳雅俐說：「長期看下來，死亡率及人數增加，主因是人口老化影響，45歲以上佔死亡人數的9成以上。」

青少年需要互動

「肺癌跟肝癌已連續40年徘在前2名。」陳雅俐表示。她另外提到，近年自殺死亡人數自民國85年高峰期後明顯趨緩，但需特別注意的是，15到24歲年輕人自殺死亡率較前年上升近3成，死亡人數也增加，是連續2年呈此態勢，需多加關注年輕人的自殺問題。

衛福部心口司司長諶立中進一步說明，隨著社會進步，家庭成員間互動漸趨獨立，「包括網路世代來臨，父母親工作壓力加大，青少年的支持度減少，都是導致他們自殺的原因。」他說：「不要以為孩子抱著手機或電腦就會自己長大。」面對龐大網路資訊的青少年需要管道抒發，父母及政府需要花費更多心力投注。

「政府應廣設心理諮商及凝聚家庭組織力。」諶立中建議，政府應以補助，鼓勵親子出遊等方式協助，「還有很多諮詢專線要錢，年輕人也不喜歡打電話，需要從網路的即時通去做。」另外，青少年都是衝動性自殺居多，跳樓是最常見的，「校園的樓層防護網等看似治標不治本，但卻能有效防範。」他補充。

衛福部16日公佈國人10大死因，並指出青少年自殺率連年攀升的問題。

【更多精采內容，詳見

癌症 衛福部

延伸閱讀

青少年自我傷害連2年增加 衛福部盼修法加高校園女兒牆

被害人家屬二度創傷 專家籲設示警機制

被害人及家屬如需心理支持 這些資源可協助！

苗栗明仁國中曾莞晴榮登全縣榜首 全校5A以上24人

相關新聞

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

屏東縣屏安醫院副院長楊欣正日前登棚集山傳出失蹤，十天過去，今早終於在尖刀尾溪近瀑布處被民間救難隊尋獲，他頭部有撕裂傷，但...

肺炎危機是數位醫療轉機！從預防跌倒到精神病判定 台北榮總27領域AI齊發

英國前首相邱吉爾曾說：「不要浪費每一場危機。( Never let a good crisis go to waste）。」在這場與新冠肺炎的搏鬥中，除了展現台灣繼靈活又扎實的公衛系統，更敲響了醫療智慧化的醒鐘，加速醫院數位轉型的進程。

40年不變！肺、肝癌蟬聯癌症死因前兩位

衛福部今天公布去年國人十大死因，癌症已38年連續居於首位，且每10分27秒就有一人因癌症死亡，死亡時鐘快轉12秒。其中，...

議員促雲端視訊紀錄器 兼顧保母隱私與幼童安全

居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟今質詢時關注此議題，建議社會局輔導保母裝設兼...

花蓮富源飆39度高溫 醫師提醒戶外穿薄長袖避暑

受到太平洋高壓影響，花蓮富源今天飆出39度高溫，中央氣象局也發出今年首次高溫紅燈警示。花蓮氣象站表示，由於富源位於縱谷地...

兒童死因他殺列第5 一年12童遭家長殺害

衛福部今天公布10大死因，1至14歲兒童死因，以事故傷害居首，他殺則排名第5。根據統計，108年有24名0至17歲兒少因...

周四起公布安心旅遊補助配合旅宿 觀光局長估8千家以上

安心旅遊補助7月上路，國旅出現「大爆發」趨勢，針對自由行旅客，每房補助1000元，離島再加碼一次，交通部觀光局說周四將會...

彰化衛生局查網售粽子 五成不合格

端午節將至，彰化縣衛生近日稽查粽子製造場所、生鮮超市、大賣場等，抽驗食材107件當中結果有1件花生粉檢出總黃麴毒素、黃麴...

癌症蟬聯死因榜首 青少年自殺率連年攀

青少年自殺率連2年上升，父母、政府須多促進子女與其互動！衛福部16日公佈國人10大死因，報告顯示，癌症已連續38年成為榜首。心口司司長諶立中則指出，現代家庭成員間互動漸趨獨立，「而資訊量龐大的網路世代青少年支持度減少，會導致他們承受不住而自殺。」

新北、台東和馬祖旅遊結盟推互惠旅遊

新北、台東和馬祖合推「心（新）動（東）嗎（馬）」互惠旅遊，標榜「夏日333，一起看海趣」，3縣市長今天互相推薦遊程。台東...

影／新冠後淋病感染暴增？ 疾管署：與去年同期增近四成

新冠肺炎疫情期間，政府祭出多項禁令，民眾也減少出門；而今年4月因國內出現首例酒店女公關確診新冠肺炎，指揮中心宣布4月9日...

玩花蓮新選擇！麗娜輪7月4日復航 7月搭船載車還免錢

停航四個多月終於要復航。蘇花藍色公路、麗娜輪營運業者東聯航運宣布，7月4日復航蘇澳到花蓮航段，另為支持政府推動國民旅遊，...

熱門新聞

疫情求職逆天難！頂大碩士生投148封履歷 慘收4次面試

日月潭原生魚 快被外來種吃光

辨公室冷氣離座位僅2公尺他怕有電磁波 過來人經驗談

魚虎天敵來了 復育鱸鰻今放養

喜帖一寄出…準岳母立馬變臉漲聘金為88萬 他怒嗆： 大不了一拍兩散

威力彩第109048期開獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。