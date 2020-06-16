癌症蟬聯死因榜首 青少年自殺率連年攀

青少年自殺率連2年上升，父母、政府須多促進子女與其互動！衛福部16日公佈國人10大死因，報告顯示，癌症已連續38年成為榜首。心口司司長諶立中則指出，現代家庭成員間互動漸趨獨立，「而資訊量龐大的網路世代青少年支持度減少，會導致他們承受不住而自殺。」

癌症仍為死亡主因

衛福部16日公佈統計108年度國人10大死因，癌症連續第38年成為榜首。統計處處長李秋嬿指出，每10分27秒就有人因癌症死亡，比去年快了12秒，呼籲國人養成好生活習慣，「也希望大家善加利用國健署提供的口腔癌、乳癌、大腸癌及子宮頸癌免費篩檢，一起保護全家健康。」

其他死因依序為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道、高血壓疾病、腎炎腎病症候群腎病變、慢性肝病及肝硬化。根據國發會推估，我國將於115年進入超高齡社會，統計處科長陳雅俐說：「長期看下來，死亡率及人數增加，主因是人口老化影響，45歲以上佔死亡人數的9成以上。」

青少年需要互動

「肺癌跟肝癌已連續40年徘在前2名。」陳雅俐表示。她另外提到，近年自殺死亡人數自民國85年高峰期後明顯趨緩，但需特別注意的是，15到24歲年輕人自殺死亡率較前年上升近3成，死亡人數也增加，是連續2年呈此態勢，需多加關注年輕人的自殺問題。

衛福部心口司司長諶立中進一步說明，隨著社會進步，家庭成員間互動漸趨獨立，「包括網路世代來臨，父母親工作壓力加大，青少年的支持度減少，都是導致他們自殺的原因。」他說：「不要以為孩子抱著手機或電腦就會自己長大。」面對龐大網路資訊的青少年需要管道抒發，父母及政府需要花費更多心力投注。

「政府應廣設心理諮商及凝聚家庭組織力。」諶立中建議，政府應以補助，鼓勵親子出遊等方式協助，「還有很多諮詢專線要錢，年輕人也不喜歡打電話，需要從網路的即時通去做。」另外，青少年都是衝動性自殺居多，跳樓是最常見的，「校園的樓層防護網等看似治標不治本，但卻能有效防範。」他補充。

衛福部16日公佈國人10大死因，並指出青少年自殺率連年攀升的問題。

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