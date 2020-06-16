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議員促雲端視訊紀錄器 兼顧保母隱私與幼童安全

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟今質詢時關注此議題，建議社會局輔導保母裝設兼顧保母隱私與幼童安全的雲端視訊紀錄器。圖／郭建盟提供
居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟今質詢時關注此議題，建議社會局輔導保母裝設兼顧保母隱私與幼童安全的雲端視訊紀錄器。圖／郭建盟提供

居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟今質詢時關注此議題，建議社會局輔導保母裝設兼顧保母隱私與幼童安全的雲端視訊紀錄器，向中央爭取經費補助裝設費用。高雄市社會局代理局長謝琍琍說，會進一步討論可行性。

高雄市保母協會表示，有些個人居家式托育的保母，不想在托育場所裝監視器，若家長有要求，那寧可不帶，因為認為保母和家長雙方是建立在彼此信任的基礎上。居家保母陳小姐說，「若一定執意要居家保母裝監視器，那直接把孩子送公托就好了啊！」

也有年輕保母認為，如果公部門有補助在托育場所裝監視器，也許會增加一些誘因。但在居家環境裝上監視器，畢竟有些怪怪的；就像居家工作者，如果付薪的老闆也要你在家裡裝上監視器，「你覺得OK嗎？」

郭建盟說，他聽到很多父母、保母各種正反意見，有監視器需求的父母認為可以監督保母，確保幼童安全，還原爭議現場。反對監視器的保母認為會曝露幼兒與保母隱私，干擾幼童照顧，遠端監控讓保母壓力大，增加保母與托育人之間的不信任感。

郭說，就像行車紀錄器，平時錄而不用，當肇事後雙方各說各話，此時調閱影像就能還原爭議現場，佐證事故責任，釐清真相，確保彼此權益。他比較直播型監視器與雲端視訊紀錄器，發現後者較能兼顧保母隱私與幼童安全，確保雙方權益。多數保母不反對保護孩子的安全，是擔心隱私受損，使用雲端視訊紀錄器，不直播、留紀錄、保隱私，讓保母安心、讓父母放心。

郭建盟建議，以輔導、補助、標註三措施來推動，政府輔導保母裝雲端視訊紀錄器，社會局向中央爭取經費補助裝設費用，請中央同步在衛福保母網標示註明此保母提供雲端視訊紀錄器等，達到保母、父母與幼童三贏局面。

居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟今質詢時關注此議題，建議社會局輔導保母裝設兼顧保母隱私與幼童安全的雲端視訊紀錄器。圖／郭建盟提供
居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟今質詢時關注此議題，建議社會局輔導保母裝設兼顧保母隱私與幼童安全的雲端視訊紀錄器。圖／郭建盟提供

保母 托育 高雄市

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