新北、台東和馬祖旅遊結盟推互惠旅遊

新北、台東和馬祖合推「心（新）動（東）嗎（馬）」互惠旅遊，標榜「夏日333，一起看海趣」，3縣市長今天互相推薦遊程。台東縣長饒慶鈴說，台灣島內出國就到333；新北市長侯友宜強調遊程打折已經打到骨折，而且還有加碼抽獎；連江縣長劉增應則認為和出國相比，國旅相對安心。

侯友宜、劉增應和饒慶鈴今天互推新北、馬祖、台東3個海洋城市旅遊，互贈禮品，提出「陸海空」3種不同的海洋風情，交通、旅宿業者如深澳鐵道自行車等都針對結盟縣市限定優惠。先前新北和金門、屏東合作，金門踩線團已出發並規畫諸多行程；屏東採旅宿折扣，訂房明顯回升。

侯友宜說，疫情解封，人也要放風，放風最佳選擇就是看海，在新北造訪青春山海線，到馬祖看藍眼淚，去台東搭熱氣球，「可以不出國，不能不旅行」。3縣市屬性一樣，「心動嗎？心動就要馬上行動」。當時蔡英文總統和行政院長蘇貞昌正造訪新北瑞芳九份，他說，蔡、蘇造訪九份振興經濟，他也很開心。

劉增應說，馬祖擁有島嶼美景，藍眼淚美不勝收，暑假期間推出遊程全被秒殺，如今不宜出國，但到馬祖玩一樣有出國的氣氛。饒慶鈴則表示，到台東建議早上看熱氣球，下午去沖浪，晚上看星星，暑假將規畫7場星空音樂會，「大家有多久沒看星星了」？

台東縣搭配台東好玩卡，推出「部落尋寶趣」等3種套票方案，3天2夜山海之旅最低6399元，一次滿足追球、追星、追浪花的夏日時光，前888名再送「東海岸八仙米」。

馬祖「跳島秘境慢活自由行」等3條遊程3天2夜機加酒5500元起，讓饒慶鈴忍不住說「哇真的骨折」，而且台東和新北民眾在南北竿租電動機車1天300元，7月起到東、西莒住宿，就加碼送限量方塊海紀念酒1瓶，2縣市各限量333瓶。

新北市規畫「山海經典文旅2日遊」等3條遊程，8月31日前台東及馬祖民眾「淡海輕軌」提供每天300張「當日無限搭乘券」、持身分證到九份黃金博物館免費入場、深澳鐵道自行車8折優惠等。福容飯店等業者也各推出好康優惠。