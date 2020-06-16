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花蓮富源飆39度高溫 醫師提醒戶外穿薄長袖避暑

聯合報 / 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
受到太平洋高壓影響，花蓮富源今天飆出39度高溫。圖／翻攝氣象局網站
受到太平洋高壓影響，花蓮富源今天飆出39度高溫。圖／翻攝氣象局網站

受到太平洋高壓影響，花蓮富源今天飆出39度高溫，中央氣象局也發出今年首次高溫紅燈警示。花蓮氣象站表示，由於富源位於縱谷地形，東西方都有山脈，因此沒有海風調節溫度，加上太陽直射、風力小，未來不排除會再創紀錄。醫師提醒，民眾在戶外應穿薄長袖，適時補充水分，避免熱傷害。

花蓮富源氣象測站昨天已有38.3度高溫，今天下午1時10分又再創下39度紀錄，卓溪氣象測站也有36.8度，天氣炎熱得讓人快中暑。花蓮氣象站主任任譚廉說，富源和卓溪因地處縱谷地形，沒有海風調節，太陽直射下才會這麼高溫，不過由於這2站都是自動測站，不會列入氣象局的高溫紀錄中。

天氣炎熱，須慎防中暑。門諾醫院急診室主治醫師吳永順表示，預防熱傷害要做好防曬措施，不適合只穿短袖，要改穿薄長袖避免紫外線照射，盡量待在陰涼處，若工作環境必須在戶外，可能每隔半小時或身體開始不適時，就要到遮蔭處休息，並記得隨時補充水分或運動飲料，有效避免熱傷害。

吳永順說，常見的熱傷害包括熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和熱中暑，症狀大多為大量出汗、全身無力、頭暈、頭痛、臉色蒼白等。最嚴重的是熱中暑，體溫容易超過40度，若有人出現熱傷害症狀，先趕緊把病患移到陰涼的地方，把外套等衣物先脫掉或解開幾個扣子，最好用電風扇散熱，或用毛巾包覆的冰袋放在腋下、鼠蹊部降溫，若症狀未減緩，仍要緊急送醫。

吳永順指出，勞工朋友或農友必須在戶外工作，建議戴帽子遮陽或架設大陽傘，適時補充水分及電解質，避免體感溫度升高。截至目前，花蓮縣消防局尚未接獲熱衰竭或熱中暑的病患通報。

因太平洋高溫影響，花蓮已連日晴天、飆高溫。記者王思慧／攝影
因太平洋高溫影響，花蓮已連日晴天、飆高溫。記者王思慧／攝影
花蓮富源今天出現39度高溫，氣象站表示，應該是縱谷地形，沒有海風調節溫度。圖／翻攝氣象局網站
花蓮富源今天出現39度高溫，氣象站表示，應該是縱谷地形，沒有海風調節溫度。圖／翻攝氣象局網站

高溫 中暑 氣象局

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