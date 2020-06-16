影／新冠後淋病感染暴增？ 疾管署：與去年同期增近四成

新冠肺炎疫情期間，政府祭出多項禁令，民眾也減少出門；而今年4月因國內出現首例酒店女公關確診新冠肺炎，指揮中心宣布4月9日起，全國酒店、舞廳停止營業，直到5月中才陸續解除禁令。不過據疾管署資料顯示，今年一到五月新冠肺炎期間，淋病感染卻意外激增至2300多人，突破往年新高，外界好奇原因。

對此，疾病管制署表示，淋病近期可能增加的原因，研判除了不安全性行為外，主因是淋病相較於其他性傳染病潛伏期短，僅2到7天，故確診數上增幅相對快速。

衛福部疾管署今舉行例行疫報記者會，疾管署防疫醫師林詠青表示，往年一到五月淋病確診病例數皆未超過2000人，疾管署統計2016至2019年一到五月淋病人數分別為1726、1943、1719、1703人，但今年一到五月卻為2338人，比去年同期相比，的確大幅增加近四成（37.3％），仍以男性為主。其中男性占2136人、女性202人，年齡層上則以20至39歲的年輕人為主。

此外，淋病在今年一到五月的統計數字上，女性增幅為77.2％，高於男性增幅的34.4%。對於可能增加的原因，以及是否跟酒店歇業，性行為轉為地下化有關？林詠青說，還是得從每一位感染者的風險行為等調查得知，目前未有確定答案。

不過他也說到，淋病除了不安全性行為、多重性伴侶、未使用保險套外，主因是淋病相較於其他性傳染病潛伏期短，僅2到7天，像梅毒為10到90天，HIV為5到10年，故不安全性行為下，性傳染病的快速增加，一定是從淋病上增幅相對快速。

林詠青呼籲，要阻斷性傳染病的方式，最好還是全程使用保險套、安全的性行為，而曾有過不安全性行為者，可能會有淋病外，在梅毒或HIV組都有敢染可能，故若有不安全性行為者，建議要做定期篩檢，現在也有許多性病友善門診可做篩檢，還是呼籲民眾要注意自己安全。