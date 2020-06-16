屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

屏東縣屏安醫院副院長楊欣正日前登棚集山傳出失蹤，十天過去，今早終於在尖刀尾溪近瀑布處被民間救難隊尋獲，他頭部有撕裂傷，但意識仍清楚。專家指出，長時間迷路於山區時，最怕失溫、沒水喝，楊欣正攀登的山峰海拔不算太高，且身邊有溪水能飲用，應是他能順利生還的兩大關鍵。

北醫附醫急診醫學科主治醫師、 台灣急診醫學會野外醫學委員會主任委員高偉峰說，如果在山區迷路的時間點還早，如果手機還有電，且如果知道自己的位置靠近山頂，那麼可考慮優先登頂，嘗試在山頂撥打電話求救。如果不知道自己身處位置的海拔高低、手機訊號不佳，可嘗試撥打行動電話緊急救難專線112，就可聯繫上警察局或消防局。

如果聯繫不上外界、幾乎確定要在山區過夜時，那麼要謹記「三三三法則」，也就是三小時失溫會致命、三天沒水喝會致命、三個禮拜沒東西吃會致命。

高偉峰說，首先，要找到可以避寒的地方，用外套、大塑膠袋或其他東西包裹身體；如果身體濕了要盡快弄乾，才能避免風寒效應加速散熱與失溫。隔天天亮時要找到水源，野外水源最好以襯衫、衣服過濾，這樣才可以過濾掉肉眼難以看見的寄生蟲。肚子很餓時，雖然常聽到的姑婆芋有毒性，但其實其他大部分的草類、草根與樹皮都可食用，草根含有糖分與水分，樹皮的木質部與韌皮部則分別有水分與養分；若能煮熟再食用更好。

楊欣正攀登的棚集山峰頂海拔為899公尺，不算高海拔山、氣溫不算太低，加上他被尋獲的地點在溪水旁，因此能降低失溫與沒水喝的致命風險，高偉峰認為這應是他失蹤十天仍能生還的關鍵。