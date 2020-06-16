聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵
屏東縣屏安醫院副院長楊欣正日前登棚集山傳出失蹤，十天過去，今早終於在尖刀尾溪近瀑布處被民間救難隊尋獲，他頭部有撕裂傷，但意識仍清楚。專家指出，長時間迷路於山區時，最怕失溫、沒水喝，楊欣正攀登的山峰海拔不算太高，且身邊有溪水能飲用，應是他能順利生還的兩大關鍵。
北醫附醫急診醫學科主治醫師、 台灣急診醫學會野外醫學委員會主任委員高偉峰說，如果在山區迷路的時間點還早，如果手機還有電，且如果知道自己的位置靠近山頂，那麼可考慮優先登頂，嘗試在山頂撥打電話求救。如果不知道自己身處位置的海拔高低、手機訊號不佳，可嘗試撥打行動電話緊急救難專線112，就可聯繫上警察局或消防局。
如果聯繫不上外界、幾乎確定要在山區過夜時，那麼要謹記「三三三法則」，也就是三小時失溫會致命、三天沒水喝會致命、三個禮拜沒東西吃會致命。
高偉峰說，首先，要找到可以避寒的地方，用外套、大塑膠袋或其他東西包裹身體；如果身體濕了要盡快弄乾，才能避免風寒效應加速散熱與失溫。隔天天亮時要找到水源，野外水源最好以襯衫、衣服過濾，這樣才可以過濾掉肉眼難以看見的寄生蟲。肚子很餓時，雖然常聽到的姑婆芋有毒性，但其實其他大部分的草類、草根與樹皮都可食用，草根含有糖分與水分，樹皮的木質部與韌皮部則分別有水分與養分；若能煮熟再食用更好。
楊欣正攀登的棚集山峰頂海拔為899公尺，不算高海拔山、氣溫不算太低，加上他被尋獲的地點在溪水旁，因此能降低失溫與沒水喝的致命風險，高偉峰認為這應是他失蹤十天仍能生還的關鍵。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言