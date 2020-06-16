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玩花蓮新選擇！麗娜輪7月4日復航 7月搭船載車還免錢

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
麗娜輪。圖／東聯航運提供
麗娜輪。圖／東聯航運提供

停航四個多月終於要復航。蘇花藍色公路、麗娜輪營運業者東聯航運宣布，7月4日復航蘇澳到花蓮航段，另為支持政府推動國民旅遊，7月份搭乘車輛免費，提供花蓮旅遊新選擇。業者表示，預計復航後自由行旅客將創下新高。

東聯航運說，因為看到國旅需求漸增，決定復航自2月起停航的麗娜輪，同樣採周六從蘇澳去花蓮，周日返回，不過特別的是為了避免散客早上塞在國5，開船時間特別延後1小時到上午11時，另外也會推出搭船送載車的優惠，藉此吸引更多人搭乘。

東聯航運說，船期每周六早上11時蘇澳開航，下午1時抵達花蓮，每周日花蓮下午4時30分開航，6時30分抵達蘇澳。經濟艙700元、商務艙1000元、頭等艙1500元。

若要載車，東聯航運說，小客車1500元、中巴2000元、大型遊覽車2500元；摩托車部分，白牌300元、紅牌500元、腳踏車100元。

東聯航運說，預計復航後散客量成長快，以麗娜倫原本六成團客、四成自由行旅客的結構，今年有望五五波，團客基本盤一定還是會有，但更看好自由行爆發能量。

聯航 蘇澳 自由行

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