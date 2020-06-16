台達贈陽光基金會「高性能新風系統」 傷友復健更涼爽

燒燙傷病患皮膚無法排汗，復健時又要全程穿壓力衣，容易悶熱不適。近日因應疫情，陽光基金會的重建中心只好邊開窗邊開冷氣，不但影響空氣品質，飆漲電費也成為一大負擔。台達電子文教基金會今天宣布，捐贈陽光基金會高性能新風系統與UNO空氣品質監控解決方案，預計可節省三成空調電費，並帶給傷友舒服的復健環境。

陽光基金會副董事長陳永隆表示，「熱」是傷友不舒適排行第一位，重建中心都要長期開啟空調，近期因為疫情關係，為保持空氣流通，不得不邊開窗邊開冷氣，幸好此次獲得台達支持，才能讓傷友放心復健，電費也不至於飆升。

他強調，陽光基金會多年來尋求許多企業協助，但台達是主動幫忙，且不考慮回報，只在乎傷友復健需求及員工工作環境，令人相當感動。

台達基金會副董事長郭珊珊特地穿上壓力手套，感受傷友的不適，她表示，過去曾到陽光基金，看到治療師協助傷友「一根一根手指做延伸運動」，還有五、六位專業裁縫師為傷友量身定做壓力衣，種種溫暖體貼場景讓她很有感觸，且陽光基金會充滿樂觀開朗的氣氛，「他們是純氧，而台達要帶來新風」。

郭珊珊表示，希望發揮科技力量體貼傷友，台達的新風空調系統可帶來舒適的健康環境，降低PM2.5、PM10、二氧化碳濃度，但在陽光基金會測試系統時，發現因疫情頻繁消毒，導致甲醛數值不如預期，「但問題還是要解決」，研究團隊發現虎尾蘭可去除甲醛，因此這次除了提供新風系統，還送上四大盆虎尾蘭，「希望這裡充滿陽光跟最好的空氣」。

陽光基金會的傷友表示，燙傷後皮膚無法散熱，總感到刺痛。也有傷友說，現在排汗功能是零，「彷彿穿了一件雨衣，外面沒下雨但裡面下大雨」，除了悶熱以外，疤痕生長時就像全身長滿小螞蟻。另一名傷友形容，就像「全身披了悶熱的濕毛巾，甩不開也乾不了」。

重建中心獲贈台達新風系統後，傷友認為空氣更清新、冷氣也更涼，甚至「要穿外套」，有傷友說，現在空氣品質變好，復健更有精神，不像以前容易昏昏欲睡。

台達新風系統不用開窗，就能把新鮮空氣引進室內，並具備高效三重過濾網，可有效過濾PM2.5、PM10等有害成分，並降低室內二氧化碳濃度，讓室內空品遠超標準。直流變頻的全熱交換器也深具節能效益，夏季電價時預估可節省空調用電費用達三成。

而為了更多燒燙傷病友，台達基金會將再捐贈20套PM2.5壁掛式全熱交換器給陽光基金會。陽光基金會執行長舒靜嫻說，陽光基金會七成經費來自捐款，39年來獲得很多企業肯定，但台達願意主動協助改造，是很珍貴禮物。