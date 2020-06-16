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搞不懂長照防疫？新竹市發表QA工具書 邀21名專家解惑

聯合報 / 記者鄧桂芬／新竹即時報導
新竹市衛生局發表以QA型式集結而成的《長照防疫最想問》工具書，邀請21名專家為第一線民眾的55個長照防疫疑問提供適切解答，歡迎有興趣者向衛生局索取。 圖／新竹市衛生局提供
新竹市衛生局發表以QA型式集結而成的《長照防疫最想問》工具書，邀請21名專家為第一線民眾的55個長照防疫疑問提供適切解答，歡迎有興趣者向衛生局索取。 圖／新竹市衛生局提供

免疫系統較弱的年長者是罹患武漢肺炎高風險族群，讓長照防疫成為防疫期間的重點工作。為此，新竹市衛生局蒐集民眾最想問的55個長照防疫問題，再邀21名專家解惑，最後將QA內容集結成《長照防疫最想問》工具書。無論未來面對何種疫情，民眾手邊都有參考資料可用。

武漢肺炎疫情爆發後，歐美不少死亡病例來自長照機構或安養之家的院內感染，日本70歲喜劇演員志村健也是染疫6天後就過世，讓家有抵抗力較差的慢性病長者都繃緊神經。

不過，照顧長輩場域不同，包括有居家、社區、或長照機構，長照防疫重點殊異，且多數失智症患者更無法理解「為什麼要戴口罩」，實難配合各種防疫措施要求，讓家屬或照顧者相當頭痛。

為此，新竹市衛生局從長照服務單位、照顧者、及網路等線上線下管道，搜羅民眾的長照防疫疑問，例如「體溫測量該以哪一種溫度指標最標準」、「失智症患者不願意戴上口罩，怎麼辦」等55題最真實的問題，再邀請感染症、高齡醫學、長期照顧、失智症照護等領域的21名專家協助解惑，集結成《長照防疫最想問》一書。

新竹市衛生局長王宗曦表示，《長照防疫最想問》很可能是國內第一本以長輩、照顧者及長照工作人員防疫需求為出發點的工具書，雖然目前疫情趨緩，但其實生活中的感染源無所不在，在後疫情時代，應讓防疫知識落實為日常。

王宗曦說，《長照防疫最想問》提供各種長照場域適用的防疫情境及標準作業程序，無論未來面對何種疫情，都能當作防疫的參考工具書使用。

新竹市衛生局印刷限量1500本《長照防疫最想問》工具書，有興趣民眾可向衛生局及三個行政區衛生所索取，可電洽（03）5355191。另也提供電子書版本，可上衛生局官網及「udn讀書吧」免費閱讀（https://lihi1.cc/l44hW）。

新竹市衛生局發表以QA型式集結而成的《長照防疫最想問》工具書，邀請21名專家為第一線民眾的55個長照防疫疑問提供適切解答，歡迎有興趣者向衛生局索取。 圖／新竹市衛生局提供
新竹市衛生局發表以QA型式集結而成的《長照防疫最想問》工具書，邀請21名專家為第一線民眾的55個長照防疫疑問提供適切解答，歡迎有興趣者向衛生局索取。 圖／新竹市衛生局提供

衛生局 長照 疫情

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