眼科常用藥變色！3萬餘支「溫士頓」眼藥膏急下架

眼科常用藥品「溫士頓」鹽酸四環素眼藥膏出現變色，衛福部食藥署發布回收警訊，回收三批藥品。食藥署藥品組科長洪國登表示，變色原因不明，初步判斷為主成份析出，已要求廠商於7月1日前下架回收，並提醒民眾盡速回診與醫師討論換藥。

洪國登表示，「溫士頓」鹽酸四環素眼藥膏主成分為Tetracycline HCl，主要用於眼部細菌傳染性炎症，市佔率約20％，此次不合格的產品計有三批，批號為「TET19020」、「TET19040」及「TET19041」，共3萬6千支。

洪國登表示，由於食藥署接獲醫療院所通報，發現原本呈現黃色的藥膏，變為深褐色，因而展開調查。目前初步調查變色原因為主成份析出，但詳細情形仍在調查中。

振興醫院眼科主治醫師許粹剛表示，此款藥品處要用於眼睛結膜，預防細菌性結膜炎。而主成份析出表示濃度不平均，民眾若使用到，可能因為局部組織濃度過高或不平均，造成眼部表皮細胞損傷。

所幸四環黴素有許多製造廠商，有很多替代藥品，因此許粹剛認為，該產品下架回收應不致於讓民眾無藥可用。民眾若有疑慮，最好趕快回原醫療院所找醫師討論是否暫停使用或換藥。

洪國登表示，目前食藥署已要求廠商於7月1日前完成回收，並檢附相關報告。若未如期完成回收，可依藥事法處以2至10萬元的罰鍰。