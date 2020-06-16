桃捷7月陸續推出輕旅行 一日票半價優惠

國內新冠肺炎疫情趨緩，桃園捷運公司7月起，陸續推出「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，預計6月下旬開放報名，搭配7月1日起至9月20日開賣「仲夏一日票買一送一」優惠方案，讓民眾在暑假期間，只要半價就能暢遊機捷沿線景點。

今天開放桃捷志工首發踩線團，從A19棒球車站出發，讓在疫情期間，辛苦工作的志工們暢遊青塘園生態公園，桃園市副市長李憲明代表市長鄭文燦出席，感謝志工辛勞，並且和志工們一起體驗手作課程及享用特色小點。

跟著桃捷一起去旅行系列活動，將在7月至9月間陸續推出，預計6月下旬開放報名，其中，7月有A10站大古山農夫體驗、A7站志清湖踏青野餐；8月到A8站桃園酒廠體驗酒香微醺、A10站山腳鹿場追鹿去；9月在A13站機場觀景台看飛機、A17站、A18站來趟捷運、高鐵軌道之旅。

另外，7月1日起至9月20日期間，推出「仲夏一日票」，旅客只要花原價(320元)一半的價錢160元，就能搭機捷單日無限暢遊機捷沿線，憑仲票還可享有沿線店家提供的消費優惠。

7月份行程包含，7月8日、7月16日推出A10山鼻站的大古山農夫體驗之旅，享受DIY種菜及體驗純淨的生態樂趣。7月22日、7月23日接著推出A7體育大學站-志清湖踏青野餐趣，帶您導覽台塑企業文物館再到逆齡俱樂部活動筋骨，接著在志清湖畔悠閒野餐。