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兒童死亡率逐年下降 兒童猝死排名卻提升

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
去年新生兒的死亡率為每千人2.4人死亡，嬰兒死亡率為每千人3.8人死亡，與前年相比死亡率皆下降。 示意圖／Ingimage
去年新生兒的死亡率為每千人2.4人死亡，嬰兒死亡率為每千人3.8人死亡，與前年相比死亡率皆下降。 示意圖／Ingimage

我國新生兒人數已跌破20萬人，新生兒去年的死亡率雖比前年還低，但每千人仍有2.4名新生兒死亡，兒少整體的死亡率同樣有下降趨勢，1到14歲死因的大宗仍為「事故傷害」，其中12歲以下兒童的死因中，嬰兒猝死症的排名比前一年還提升，顯示兒少多數的死因是可以被避免的。

根據衛福部統計處今公布的死因數據，去年兒少（18歲以下）的死亡人數為1236人，與前年的1358人相比，減少9％；以性別分析兒少死亡人數與比率，男性高於女性。

若將兒童（0到11歲）與少年（12到17歲）分開分析，兒童去年死亡人數為959人，占整體兒少死亡人數約7成7；少年去年死亡人數為277人，占約2成2。

兒童死亡人數的959人中，有671人為未滿1歲的嬰兒，這些嬰兒中有413人是出生未滿4周的新生兒。

去年新生兒的死亡率為每千人2.4人死亡，嬰兒死亡率為每千人3.8人死亡，與前年相比死亡率雖皆下降，但林口長庚兒少保護中心主任葉國偉分析，新生兒與嬰兒的死亡人數仍可再降低，畢竟其中有一部分是「可以被避免的死因」。

衛福部統計處公布12歲以下兒童的五大死因，位居第一名為周產性特定病況、其次依序為先天性畸形變形及染色體異常、事故傷害、癌症，以及嬰兒猝死症候群；前四名死因與前年都相符，唯獨嬰兒猝死症候群從前年的第6名，提升至第5名。

林口長庚醫院兒童一般醫學科、兒科急診主治醫師吳昌騰表示，臨床上觀察，1歲以下最常見的死因，為嬰兒猝死症，如趴睡、溺水、吸入異物等，家長或長輩在照顧上若能更加仔細，這類的死因都能避免。

兒童的事故傷害中，最常見到的就是車禍意外，原因大致是沒有替孩子繫上安全帶、沒有坐安全座椅所致，另外，有些家長在照顧上常會認為孩子長大了，可以與大人一起飲食，2歲以前就餵食堅果給孩子吃，但孩子呼吸道以及咀嚼肌肉尚未長好，導致急診也常出現噎死的案例。

葉國偉說，兒童的五大死因中，先天疾病、周產性疾病部分可以透過孕產婦規律產檢避免，台灣新生兒、嬰兒的死亡率雖然比前年減少，但他也觀察到近年國人晚婚，透過人工生殖懷孕的孕產婦多，人工生殖連帶也讓早產兒增多，早產連帶會增加小孩心臟、腦部、肺部疾病等風險。

除了照顧新生兒要更加細緻以外，也呼籲國人儘早懷孕結婚，降低早產兒後續疾病帶來的社會負擔。

嬰兒 新生兒 死亡率

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