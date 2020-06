肺炎危機是數位醫療轉機！從預防跌倒到精神病判定 台北榮總27領域AI齊發

英國前首相邱吉爾曾說:「不要浪費每一場危機。( Never let a good crisis go to waste)。」在這場與新冠肺炎的搏鬥中,除了展現台灣繼靈活又扎實的公衛系統,更敲響了醫療智慧化的醒鐘,加速醫院數位轉型的進程。

擁有105年歷史的中華醫學會,上週六(6月6日)於台北榮總舉辦一年一度的研討年會,27位學界與醫界專家發表精準醫療、影像辨識、智慧管理及各科最療科技等主題。美、日、韓、義、瑞典、香港、新等25國專家學者也以視訊與會,交流國際醫學新知。

台北榮總院長、中華醫學會理事長張德明表示,創立61年的北榮,在智慧醫療的投入吸引BBC採訪;宏碁集團創辦人施振榮認為,優良的健保體制以及疾管局超前部署IT系統,是數位防疫與智慧醫療結合最佳典範;台灣領先全球的矽科技與醫療體系,更是發展智慧醫療產業的關鍵優勢。

管理不頭痛,器材、藥品、病歷全部智慧化

此次研討會的27個主題演講可分為兩大面向:醫院的智慧管理與科技的醫療應用。

其中,「智慧管理」涵蓋許多面向,從硬體管理到風險預測都是應用範圍。

例如,北榮骨科部陳正豐主任優化醫療設備的「單一識別系統」,為院內節省了 686 天的人力;藥學部主任張豫立也透過技術,在開藥流程中嵌入40種自動防錯機制,以防錯誤用藥。

護理長吳秀玲運用大數據分析預測風險、事先預防,使住院病人的跌倒機率降至0.05%,優於全台醫療中心的平均值。

在管理之外,北榮也善用虛擬及擴增實境系統(VR-AR)進行醫學教育。

教學部臨床技術訓練科主任楊盈盈分享,實習生往往因不熟悉與沒自信,更容易被針刺到或被鋒利刀刃劃傷,造成對這類事務的恐懼。但透過VR-AR的培訓,能有效提升職安及自信。

又快又好的新醫療:及早發現、精準治療

數位科技運用在醫療上的研究相當多元。透過大數據與AI影像辨識系統,不僅能將醫師從繁複的工作中解放、專心醫治病人,更能減少因體能限制造成的失誤,如遺漏、眼花;甚至能事先從數據中找出疾病成因,預防疾病、改善癒後。

例如,心血管疾病長踞台灣人死因第二名。高齡醫學中心主任陳亮恭透過深度學習模型預測,找出生活習慣與心血管風險間的關聯;兒童醫學部主任鄭玫枝透過AI輔助,快速判讀幼兒神經發展狀況,並給予更早、更好的治療。

「過去無法被量化的精神疾病,在精神科主治醫師楊智傑的研究下,也能透過AI找出人眼無法辨別的神秘差異,首次解讀了未知的大腦圖譜。」

這些涵蓋各科別、各領域的創新研究案例,在在顯示了台灣醫界充沛且靈活的數位能量,也體現了醫院與大學、資通訊廠商間合作的成果,讓過去的「平均值醫療」得以轉型成未來的「精準醫療」。

