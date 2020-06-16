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肺炎危機是數位醫療轉機！從預防跌倒到精神病判定 台北榮總27領域AI齊發

未來城市@天下 / 文・劉子寧
圖／台北榮總提供
圖／台北榮總提供

英國前首相邱吉爾曾說：「不要浪費每一場危機。( Never let a good crisis go to waste）。」在這場與新冠肺炎的搏鬥中，除了展現台灣繼靈活又扎實的公衛系統，更敲響了醫療智慧化的醒鐘，加速醫院數位轉型的進程。

擁有105年歷史的中華醫學會，上週六（6月6日）於台北榮總舉辦一年一度的研討年會，27位學界與醫界專家發表精準醫療、影像辨識、智慧管理及各科最療科技等主題。美、日、韓、義、瑞典香港、新等25國專家學者也以視訊與會，交流國際醫學新知。

台北榮總院長、中華醫學會理事長張德明表示，創立61年的北榮，在智慧醫療的投入吸引BBC採訪；宏碁集團創辦人施振榮認為，優良的健保體制以及疾管局超前部署IT系統，是數位防疫與智慧醫療結合最佳典範；台灣領先全球的矽科技與醫療體系，更是發展智慧醫療產業的關鍵優勢。

管理不頭痛，器材、藥品、病歷全部智慧化

此次研討會的27個主題演講可分為兩大面向：醫院的智慧管理與科技的醫療應用。

其中，「智慧管理」涵蓋許多面向，從硬體管理到風險預測都是應用範圍。

例如，北榮骨科部陳正豐主任優化醫療設備的「單一識別系統」，為院內節省了 686 天的人力；藥學部主任張豫立也透過技術，在開藥流程中嵌入40種自動防錯機制，以防錯誤用藥。

護理長吳秀玲運用大數據分析預測風險、事先預防，使住院病人的跌倒機率降至0.05％，優於全台醫療中心的平均值。

在管理之外，北榮也善用虛擬及擴增實境系統（VR-AR）進行醫學教育。

教學部臨床技術訓練科主任楊盈盈分享，實習生往往因不熟悉與沒自信，更容易被針刺到或被鋒利刀刃劃傷，造成對這類事務的恐懼。但透過VR-AR的培訓，能有效提升職安及自信。

又快又好的新醫療：及早發現、精準治療

數位科技運用在醫療上的研究相當多元。透過大數據與AI影像辨識系統，不僅能將醫師從繁複的工作中解放、專心醫治病人，更能減少因體能限制造成的失誤，如遺漏、眼花；甚至能事先從數據中找出疾病成因，預防疾病、改善癒後。

例如，心血管疾病長踞台灣人死因第二名。高齡醫學中心主任陳亮恭透過深度學習模型預測，找出生活習慣與心血管風險間的關聯；兒童醫學部主任鄭玫枝透過AI輔助，快速判讀幼兒神經發展狀況，並給予更早、更好的治療。

「過去無法被量化的精神疾病，在精神科主治醫師楊智傑的研究下，也能透過AI找出人眼無法辨別的神秘差異，首次解讀了未知的大腦圖譜。」

這些涵蓋各科別、各領域的創新研究案例，在在顯示了台灣醫界充沛且靈活的數位能量，也體現了醫院與大學、資通訊廠商間合作的成果，讓過去的「平均值醫療」得以轉型成未來的「精準醫療」。

「全文轉載自未來城市(肺炎危機是數位醫療轉機！從預防跌倒到精神病判定　台北榮總27領域AI齊發)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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榮總 新冠肺炎 健保 香港 瑞典

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