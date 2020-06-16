男童包皮結構異常 微創包皮槍手術5分鐘解決問題

13歲陳姓男童的包皮無法順利自然推開，龜頭翻不出來而清洗不易，出現包皮反覆發炎且開始有纖維化的情況，龜頭處紅腫疼痛，有時還流出膿水。童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師診斷後，確定男童有結構性異常的包莖問題，控制感染後，採取新式微創包皮槍環切術，全身麻醉後，手術約5分鐘左右就結束，相較與傳統方式減少了至少半個小時的全身性麻醉藥使用。術後就回家休養。

童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師表示，剛出生的男嬰幾乎都會有包莖的現象，包皮內層和龜頭粘合無法分離，隨著年齡增長，包皮就會慢慢往後退。依臨床研究，一歲男孩約有50%左右持續有包莖現象，成長到16歲左右，無包皮過長或開口狹窄包莖的男孩都可以將包皮往後退而出整個龜頭。

呂謹亨醫師指出，包皮的主要功能可以保護龜頭，若出生時就割包皮，裸露的龜頭有時會受刺激而變紅腫，特別是尿道開口黏膜處最容易受到傷害，甚至引起潰瘍，日後造成尿道口狹窄，嬰幼兒的包皮垢與成人不同，在還沒暴露出來時是無菌的，像潤滑劑一樣協助包皮與龜頭的分離，不須刻意用力剝開沖洗。如果不是基於宗教理由，目前醫界並不建議出生嬰兒割包皮。

呂謹亨醫師表示，只有在幾種情況下才須於兒童期施行包皮手術，一是出現包皮炎或龜頭炎，但必先處理發炎，等急性期過後才能手術，二是包皮的開口過小，當便溺時包皮會出現球狀膨起，尿液解完後仍會慢慢滴出，此時手術可以減少泌尿道感染機會，三是當包皮回縮到龜頭溝後方嵌頓，卡得太緊而無法拉回到原來的位置，陰莖有可能因而充血，形成一個腫環，很容易造成潰瘍，此時要在麻醉下立刻將包皮復位，並等消腫後早期割除，四是包皮反覆紅腫、疼痛，是因便溺後殘餘的尿積在包皮內，宜將包皮退出清洗，保持清潔，等青春期之後再進行包皮環狀切割術即可，只有經常發炎才需進行手術切除。