快訊

獨／創辦人長子挺姊夫 最大輪胎廠正新經營權恐變天

龐佩奧明會楊潔篪：「美中夏威夷密談」準備談什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男童包皮結構異常 微創包皮槍手術5分鐘解決問題

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童醫院呂謹亨醫師，示意包皮槍使用位置。圖／童醫院提供
童醫院呂謹亨醫師，示意包皮槍使用位置。圖／童醫院提供

13歲陳姓男童的包皮無法順利自然推開，龜頭翻不出來而清洗不易，出現包皮反覆發炎且開始有纖維化的情況，龜頭處紅腫疼痛，有時還流出膿水。童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師診斷後，確定男童有結構性異常的包莖問題，控制感染後，採取新式微創包皮槍環切術，全身麻醉後，手術約5分鐘左右就結束，相較與傳統方式減少了至少半個小時的全身性麻醉藥使用。術後就回家休養。

童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師表示，剛出生的男嬰幾乎都會有包莖的現象，包皮內層和龜頭粘合無法分離，隨著年齡增長，包皮就會慢慢往後退。依臨床研究，一歲男孩約有50%左右持續有包莖現象，成長到16歲左右，無包皮過長或開口狹窄包莖的男孩都可以將包皮往後退而出整個龜頭。

呂謹亨醫師指出，包皮的主要功能可以保護龜頭，若出生時就割包皮，裸露的龜頭有時會受刺激而變紅腫，特別是尿道開口黏膜處最容易受到傷害，甚至引起潰瘍，日後造成尿道口狹窄，嬰幼兒的包皮垢與成人不同，在還沒暴露出來時是無菌的，像潤滑劑一樣協助包皮與龜頭的分離，不須刻意用力剝開沖洗。如果不是基於宗教理由，目前醫界並不建議出生嬰兒割包皮。

呂謹亨醫師表示，只有在幾種情況下才須於兒童期施行包皮手術，一是出現包皮炎或龜頭炎，但必先處理發炎，等急性期過後才能手術，二是包皮的開口過小，當便溺時包皮會出現球狀膨起，尿液解完後仍會慢慢滴出，此時手術可以減少泌尿道感染機會，三是當包皮回縮到龜頭溝後方嵌頓，卡得太緊而無法拉回到原來的位置，陰莖有可能因而充血，形成一個腫環，很容易造成潰瘍，此時要在麻醉下立刻將包皮復位，並等消腫後早期割除，四是包皮反覆紅腫、疼痛，是因便溺後殘餘的尿積在包皮內，宜將包皮退出清洗，保持清潔，等青春期之後再進行包皮環狀切割術即可，只有經常發炎才需進行手術切除。

呂謹亨醫師指出，幼童或是成人，目前大多使用微創包皮槍環切術，手術時間縮短至5分鐘左右，出血很少且只剩輕微疼痛，縫合處採用如釘書機方式快速地一次性完成，因此非常平整，縫合釘約10天後會陸續自動脫落，無須返院拆線，照護方便，相較之下，傳統割包皮手術需花費30分鐘至１小時以上時間，內層與外層分開環狀切除，電燒止血後再縫合，可能對陰莖表淺神經造成熱傷害，加上傷口需一針一針的縫合，至少都超過12針以上，刀口長，手術耗時也容易疼痛，縫合處不如包皮槍平整，術後容易出血且傷口較難照護，癒合時間較久，需術後多次換藥。

童醫院說，兒童期施行包皮手術的4種狀況。圖／童醫院提供
童醫院說，兒童期施行包皮手術的4種狀況。圖／童醫院提供

手術 醫師 陰莖

延伸閱讀

河邊遇巨鱷突襲！愛犬前腿被咬 退役美軍徒手激戰救狗

宥勝隨媽祖遶境為老婆祈福 醫師說明心律不整手術

余苑綺肝手術順利結束 李亞萍心疼「她又冷又痛」

惱人坐骨神經痛 靠這招來解圍

相關新聞

40年不變！肺、肝癌蟬聯癌症死因前兩位

衛福部今天公布去年國人十大死因，癌症已38年連續居於首位，且每10分27秒就有一人因癌症死亡，死亡時鐘快轉12秒。其中，...

周四起公布安心旅遊補助配合旅宿 觀光局長估8千家以上

安心旅遊補助7月上路，國旅出現「大爆發」趨勢，針對自由行旅客，每房補助1000元，離島再加碼一次，交通部觀光局說周四將會...

彰化衛生局查網售粽子 五成不合格

端午節將至，彰化縣衛生近日稽查粽子製造場所、生鮮超市、大賣場等，抽驗食材107件當中結果有1件花生粉檢出總黃麴毒素、黃麴...

海巡署中部分署體驗營活動 今年場次加開、年齡也放寬

海巡署中部分署今年將繼續舉辦的海巡體驗營，場次加開，年齡也放寬，即日起到6月28日可報名參加，有3天2夜和2天1夜行程。

男童包皮結構異常 微創包皮槍手術5分鐘解決問題

13歲陳姓男童的包皮無法順利自然推開，龜頭翻不出來而清洗不易，出現包皮反覆發炎且開始有纖維化的情況，龜頭處紅腫疼痛，有時...

國台交首創AR音樂繪本 小朋友輕鬆與音樂和故事互動

國立台灣交響樂團委託工研院，運用4DViews（動態捕捉虛擬攝影系統）及AR科技，開發出全台首創的AR多感官繪本「出發吧...

兩個成人一個胖！生活不規律 女小黃司機胖到破百

生活作息不規律嗎，小心肥胖上身。一名45歲的計程車女司機因長年跑車，長時間窩在車上、生活作息、飲食都不規律，僅160公分...

代謝症候群導致四大死因 85歲以上肺炎最致命

衛福部公布十大死因中，其中有四大死因與心血管有絕對的關係，包含心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病以及高血壓性疾病，四類死因去年...

端午吃粽勿放縱 慈濟營養師：一天一顆剛剛好

許多人端午節吃粽要求內餡豐富，台中慈濟醫院營養科主任楊忠偉提醒，粽子好吃，但要節制，慢性病人更要注意，他說吃粽要慎選食材...

九縣市超熱！花蓮熱飆38度以上 台北連續36度高溫

中央氣象局稍早針對九縣市發布高溫特報。氣象局說，受到太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，其中，中午前後花蓮縣恐有38度極端高溫...

生孩子也有計畫書 奇美推出QRcode一掃即知要花多少錢

醫師病患病之間有極大的資訊與知識落差，資訊不對等，常使孕婦不清生產前可做哪些準備與預設哪些醫療、要花多少錢，到了醫院醫師...

青少年自我傷害連2年增加 衛福部盼修法加高校園女兒牆

衛福部今公布去年十大死因，癌症連續38年居首，不過，位居第11位的蓄意自我傷害（自殺）更值得注意，我國去年的自殺死亡人數...

熱門新聞

疫情求職逆天難！頂大碩士生投148封履歷 慘收4次面試

日月潭原生魚 快被外來種吃光

媽媽竟幫哥哥女友洗內褲！他氣炸：別來我家當大小姐

辨公室冷氣離座位僅2公尺他怕有電磁波 過來人經驗談

威力彩第109048期開獎

威力彩頭獎連36摃 下期頭獎上看8.5億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。