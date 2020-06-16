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兩個成人一個胖！生活不規律 女小黃司機胖到破百

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
三總一般外科主治醫師徐國峯表示，現代人常因飲食失調的和生活不規律，過重和肥胖的人口不斷攀升。圖／報社資料照
三總一般外科主治醫師徐國峯表示，現代人常因飲食失調的和生活不規律，過重和肥胖的人口不斷攀升。圖／報社資料照

生活作息不規律嗎，小心肥胖上身。一名45歲的計程車女司機因長年跑車，長時間窩在車上、生活作息、飲食都不規律，僅160公分高的她，體重竟直線上升到118公斤，BMI值（身體質量指數）高達46，已達重度肥胖情形；所幸就醫轉診後，經醫師建議進行胃袖狀切除術，並配合後續運動、定期回診，女司機BMI值降到27，體重更降到72公斤，整個人也變得更輕盈有自信。

收治該女司機的三總一般外科主治醫師徐國峯表示，現代人常因飲食失調的和生活不規律，過重和肥胖的人口不斷攀升。據國健署2013至2016年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，我國成人過重及肥胖盛行率高達45.4%，相較於20年前調查的32.7%、8年前調查的43.4%，這20年來已從3個成人1個胖，演變為現在近「2個成人1個胖」的嚴重程度。

近年來，此類患者透過減重手術而得益者，與日倍增。三軍總醫院日前舉辦「減重手術病友會及健康講座」，傳達正確的減重手術觀念、認識身體組成及糖胖症、糖胖症如何運動、飲食，傳達正確的肥胖醫療資訊，並邀請病友們「回娘家」，分享接受手術治療的心歷路程與成果。

徐國峯說，肥胖是一種「慢性疾病」，現代人因飲食習慣、作息紊亂等因素，普遍都有過重問題。如何知道自己過胖？一般來說為參考世界衛生組織所建議BMI值來衡量肥胖程度，其計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。一般人BMI值應落在18到24間，大於24為過重，大於27為輕度肥胖，若大於35則是重度肥胖。

而根據研究統計，比起健康體重者，肥胖的人發生糖尿病、高血壓、心血管疾病、血脂異常、關節炎及痛風的風險，超過數倍以上。

徐國峯說，目前減重手術治療上，多以胃袖狀切除術跟胃繞道手術兩種為主，視患者本身體質、共病等因素而論，不過前者佔近七成。而依照健保對於減重手術治療的給付條件，在BMI≧37.5，或BMI≧32.5且有肥胖相關疾病者，如第二型糖尿病患者、高血壓、呼吸中止症候群等，在專業醫師評估下，可選擇接受手術治療。如上述的女司機，即符合減重手術對象。

徐國峯呼籲，雖然減重手術在患者瘦身過程中，佔舉足輕重的地位，但術後定期運動、建立良好的飲食運動習慣、並配合醫囑定期回診，才是維持瘦身成果的關鍵所在。

肥胖 手術 減重

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