彰化衛生局查網售粽子 五成不合格

端午節將至，彰化縣衛生近日稽查粽子製造場所、生鮮超市、大賣場等，抽驗食材107件當中結果有1件花生粉檢出總黃麴毒素、黃麴毒素B1及赭麴毒素超量不合格，移請來源廠商所轄的雲林縣衛生局限期改善。

衛生局抽驗端午節食材包含蝦米、豬肉、鹹蛋黃、栗子、花生粉等96件，其中在食品商行大包裝花生粉中檢出總黃麴毒素超過標準8倍，其中以黃麴毒素B1毒性最強，超標13倍，赭麴毒素超過限量標準40倍以上，不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，已違反食品安全衛生管理法，若未改正可處3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

衛生局食品衛生管理科長林毓芬說，黃麴毒素及赭麴毒素都是黴菌產生的次級代謝物，台灣氣候高溫多濕，花生粉若從原料開始就沒有妥善保存，黴菌滋生就可能產生汙染，黃麴毒素是世界衛生組織認定的第一級致癌物，具有肝毒性，長期暴露會引發慢性肝炎、易使肝細胞突變，提醒消費者購買花生粉購買以小包裝為主，並密封、冷藏，盡快使用。

網路上粽子銷售也越來越多，衛生局也針對網路平台粽子相關產品查核59件，其中有30件產品網頁內容不符合定型化契約規定，其中一件「櫻花蝦」的網頁及產品包裝標示沒有任何廠商及產品資訊，來源不明，有4件產品未依產品保存條件以低溫運送，已移請業者所轄衛生局辦理。