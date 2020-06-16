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端午吃粽勿放縱 慈濟營養師：一天一顆剛剛好

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院營養師提醒吃粽的熱量的問題。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院營養師提醒吃粽的熱量的問題。圖／台中慈濟醫院提供

許多人端午節吃粽要求內餡豐富，台中慈濟醫院營養科主任楊忠偉提醒，粽子好吃，但要節制，慢性病人更要注意，他說吃粽要慎選食材，烹調方式也要注意，包生米的水煮粽，熱量比半生米拌炒後蒸煮的粽子低；南部蛋黃粽熱量就特高，慢性病人要小心。吃粽要挑剔，淺嘗美味不放縱，才能健康過端午。

張先生發現慢性腎臟病前，最愛包蛋黃與滷肉塊的南部粽，每餐都吃一到二顆。生病後，現在不敢碰，營養師楊忠偉指出「慢性病人想開心吃粽過端午，必須挑剔一下」，慢性腎臟病友因無法代謝高磷、高蛋白食物，建議不要選五穀雜糧、蛋黃和肉類過多的粽子，改吃白糯米粽或是客家粄粽較好，分量一天一顆最剛好，吃多反而影響腎功能指數控制。

楊忠偉表示，糖尿病朋友要也要注意醣類攝取，糯米支鏈澱粉含量高，升糖指數也越高，容易讓血糖上升，他建議糖尿病病友先吃足量青菜，再用全穀雜糧粽取代糯米粽，不要添加過多沾醬，一天最多也是一顆粽就好。

楊忠偉表示，無論健康與否都不能肆無忌憚大吃，一般人吃傳統粽平均180克，熱量就高達550大卡，相當於兩碗白米飯熱量，他建議把粽子當正餐，再搭配時令蔬菜，如夏天盛產的竹筍，不論煮湯、清炒都爽口，這樣開心吃粽，更能吸收身體所需營養。

台中慈濟醫院營養師提醒吃粽的熱量的問題。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院營養師提醒吃粽的熱量的問題。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院營養師提醒吃粽的熱量的問題。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院營養師提醒吃粽的熱量的問題。圖／台中慈濟醫院提供

粽子 慢性病 腎臟病

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