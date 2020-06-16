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兒童死因他殺列第5 一年12童遭家長殺害

中央社 / 台北16日電
衛福部今天公布108年十大死因。左起：疾管署疫情中心主任劉定萍、統計處處長李秋嬿、國健署副署長賈淑麗。記者楊雅棠／攝影
衛福部今天公布108年十大死因。左起：疾管署疫情中心主任劉定萍、統計處處長李秋嬿、國健署副署長賈淑麗。記者楊雅棠／攝影

衛福部今天公布10大死因，1至14歲兒童死因，以事故傷害居首，他殺則排名第5。根據統計，108年有24名0至17歲兒少因他殺死亡，其中有12人是遭家長殺害，比107年增加7人。

衛生福利部上午舉行記者會公布民國108年國人10大死因。以死亡率排序，依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

就年齡別觀察，1至24歲死亡人口以事故傷害居首；細究1至14歲兒童，死因首位是事故傷害，其次是癌症、先天畸形染色體異常、流感及加害（他殺）。

衛福部保護司副司長郭彩榕上午接受中央社記者採訪時表示，108年有24名0至17歲兒少因他殺死亡，其中9人遭兒虐致死、12人遭家長「殺子自殺」、3人遭他人（如保母、托育機構）不當對待。相較107年，有12名兒少遭他殺，總數增加12人；107年有6人遭兒虐致死、5人遭殺子自殺、1人遭不當對待。

郭彩榕表示，確實觀察到兒少因殺子自殺樣態死亡有增加，可能的原因包含經濟因素、家長有精神困擾或疾病、另有一種樣態是婚姻衝突。

婚姻衝突導致的殺子自殺比較容易早期發現，郭彩榕說，社家署補助部分民間團體從事家事商談服務，協助夫妻改善溝通；保護司近期也與戶政單位溝通，希望戶政系統未來受理離婚、監護權轉換等業務時，能對家有幼兒的家庭多一些關懷。

郭彩榕也說，會持續加強教育，家長應尊重兒少的生命權，孩子不是父母的陪葬品；也會教導孩子要對家庭警訊有所察覺並自保。

台灣大學社會工作學系副教授劉淑瓊接受中央社記者採訪表示，殺子自殺與兒虐的被害者年齡組成不一樣，兒虐致死以年幼者居多，但殺子自殺的被害者年齡分布，從年幼到青少年都有。

劉淑瓊說，曾對比2008年和2017年的研究發現，2008年殺子後自殺個案，有些與母親罹患產後憂鬱症、精神疾病有關，也有些是家庭困境，不捨孩子獨活；但在2017年發現，夫妻的情感因素也躍升原因之一，將孩子視為籌碼，以此要脅配偶不要離婚或要增加其負罪感。

劉淑瓊呼籲，家長若遭遇婚姻問題，應向專業人員求助，如心理師、精神科醫師等，相關專業人員也應進一步追問個案的家庭狀況、有沒有年幼的孩子等。

學校端也應介入關懷，劉淑瓊表示，通常殺子自殺的家庭狀況像一個悶燒鍋，孩子求助的方式比較不明顯，但一定都有跡可尋，學校端可以多觀察、介入，若孩子釋出求救訊息，如在臉書等社群有貼文等，應有所警覺。殺子自殺不是單純的兒童保護案件，必須一併從自殺防治著手。

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事故 婚姻

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