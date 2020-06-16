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九縣市超熱！花蓮熱飆38度以上 台北連續36度高溫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局高溫資訊。圖／氣象局提供
氣象局高溫資訊。圖／氣象局提供

中央氣象局稍早針對九縣市發布高溫特報。氣象局說，受到太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，其中，中午前後花蓮縣恐有38度極端高溫出現，台北市則有有連續出現36度高溫的機率。

氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市地區同樣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

另外新北市、基隆市、台東縣地區及南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象局

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