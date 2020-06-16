生孩子也有計畫書 奇美推出QRcode一掃即知要花多少錢

醫師病患病之間有極大的資訊與知識落差，資訊不對等，常使孕婦不清生產前可做哪些準備與預設哪些醫療、要花多少錢，到了醫院醫師也常沒足夠時間仔細解說各種治療選項；尤其已經陣痛的產婦與焦急的家屬，往往無法冷靜快速做決定，進了醫院就全交由醫師全權決定。有些產後才發現早該知道的問題，例如：為什麼我的醫師沒有告訴我有許多自費藥物醫材可以用？

奇美醫學中心今天請到剛生完第二胎的孕婦邱女士現身說法，她認為醫院上月推出的「孕產計畫書」，讓她在懷孕過程與先生都感到非常貼心，且事先了解生各種可能狀況與注意事項，大幅降低產前產後焦慮。

院方表示，一個多月來提供200名產婦與家屬計畫書，詳細說明可能狀況與需要的治療、相關花費，統計超過三分之二產婦依照計畫書內容規畫、沒有變更順利生產。

現在網路發達，醫療自主權抬頭，民眾知識提升加上醫療資訊普及，許多媽媽前輩們也會在網路上分享自身生產經驗，備孕準備會從懷孕那刻開始做功課，產後的媽媽們也會互相比較，相似狀況下為什麼有不同的經歷？

婦產部主治醫師嚴嘉琪表示，產檢時醫師總會問「還有什麼問題嗎？」但孕婦或家屬常常沉默，這不代表孕婦與家屬真的沒有問題，而是不知道「應該」還有什麼問題，也有許多人明明在產檢前滿肚子疑惑，卻在踏入診間後沉浸在超音波銀幕上寶寶可愛的影像中，進而將疑問完全拋諸腦後，多次錯過醫師與產婦之間好好溝通的機會。

也有許多入院待產的產婦因陣痛無法好好思考各種生產的選項，陪同的先生也往往是「豬隊友」，沒有頭緒不知該如何選擇，甚至讓產婦更加緊張焦慮。另因醫療水準進步，產期死亡率與併發症大減，許多人追求更舒適生產過程，對於生產各種醫療決策的討論也大幅增加，要花的錢也跟著大幅增加，孕產計畫書便應「孕」而生。

嚴嘉琪指出，生產過程變數很多，母嬰安全才是重中之重，所有在產前預立的醫療決策都需要保留彈性變更的空間，醫師會根據當下母嬰狀況與產程進展與產婦們討論是否更改項目。

另醫師不建議拿不同醫院的孕產計畫書去要求產檢醫師配合，因為每個醫院孕產計畫書中的項目都是經過醫院人力、相關設備、藥物以及政策可以配合的狀態下評估過後才開放給孕產婦們選擇，生產不像買菜，最好不要「貨比三家」尊重各家專業，才能平安的順產。

醫病資訊的不對等，醫師也常沒足夠時間解說，孕產計畫書能提供協助，羅列許多從入院待產開始可以讓孕婦選擇的項目，與自然產、剖腹產各可以選擇的藥物與醫材，以及產後母嬰照護、月子調理、疫苗施打等。

孕婦們可以拿著孕產計畫書做功課，針對不了解或是不知道如何決定的項目詢問產前衛教室與醫師，在充分了解生產的過程與各項選擇的差異、優缺點與風險的背景下在生產前預立決策，可很好的緩解對於生產的焦慮。即使入院後陣痛中，醫護人員仍可根據上面的決策為準媽媽們做好準備，讓生產的過程更安心更舒適。