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青少年自我傷害連2年增加 衛福部盼修法加高校園女兒牆

聯合報 / 記者陳雨鑫楊雅棠／台北即時報導

衛福部今公布去年十大死因，癌症連續38年居首，不過，位居第11位的蓄意自我傷害（自殺）更值得注意，我國去年的自殺死亡人數為3864人，整體死亡人數比前年低，但是15歲到24歲的青少年自殺人數卻比前年增加，衛福部心口司長諶立中表示，青少年自殺已連續2年增加，常以跳樓的方式結束生命，未來希望將強化校園的自殺防治。

根據衛福部的統計，去年自殺死亡人數為3864人，每十萬人口死亡率為16.4人，無論用整體排名或性別排名死因，都是位居第11位。

分析近24年的自殺死亡人數資料，民國95年來到最高點為4406人，之後死亡人數雖逐年降低，但又在民國103年後爬升，從3542人慢慢增加到去年的3864人，每十萬人口的死亡率從103年的15.1人，增至去年為16.4人。

去年的自殺死亡率與前年相比雖一致，但從年齡來看，15歲到24歲的族群明顯增加，15歲到19歲及20到24歲前年的每十萬人口死亡率分別為4.4人及9.5人，去年則是增加至每十萬人口死亡率6.2人及11.5人。

諶立中表示，近年確實觀察到青少年的自殺率增加，分析與青少年在現代得面對的環境壓力，加上家庭支持力量隨社會進步而日漸薄弱，可能是青少年身心壓力倍增的原因之一。

他說明，從許多分析資料中也能看到青少年自殺的原因與家庭關係習習相關，校園雖然能提供輔導諮商，但最長的時間仍待在家中，顯示家庭的支持力量仍格外重要。

進一步分析青少年的自殺模式，多以「衝動性自殺」為主，最常見的原因為墜樓，諶立中說，站在自殺防治的角度，也希望能加高校園高樓的女兒牆，他坦承此舉「治標不治本」但是能阻撓任何青少年自殺的動機都很重要。

諶立中表示，近年心口司也希望加強校園的「防跳措施」，但是高樓的建築法規主管機關不在衛福部，因此修法上也有一定的難度，我國目前能提供紓緩青少年心理壓力的方式，是提供1925安心專線，但也發現青少年幾乎不會打電話，也將著手開發APP等工具，提供青少年使用。

諶立中強調，在自殺防治上，將採取「主動」介入的方式，另外也將會增加設置免費的諮商資源，現在各縣市衛生所的免費心理諮商設置率大約為七到八成，希望未來能增設到百分之百皆有免費的諮商資源。

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死亡率 衛福部 衛生所

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