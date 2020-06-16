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端午連假人潮回來了！台南旅宿訂房率幾乎全滿

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
香格里拉台南遠東國際大飯店擁有高空景觀。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店
香格里拉台南遠東國際大飯店擁有高空景觀。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店

下周就是端午連假，台南市飯店、民宿訂房率已達9成以上，台南市長黃偉哲表示，疫情解封之後，大家將台南市作為西部旅遊指標，端午連假訂房幾乎全滿，6月平日也有4、5成訂房率，除了原本的國內客之外，台南也積極爭取過去習慣跑國外的觀光客，已做好妥善準備迎接不同客層需求。

衛福部長陳時中日前到台南協助行銷，在台南大員皇冠假日酒店景觀套房留宿一晚，行銷公關經理施孟甫指出，端午連假前3天都已滿房，部長住過的景觀套房也老早搶光，8月底前的假日都訂滿了。

擁有高空景觀的香格里拉台南遠東國際大飯店在連假訂房也達9成以上，公關經理卜怡筠表示，飯店目前還有推出當季的芒果菜，詢問度非常高。

台南晶英酒店公關經理姚明瑩指出，端午連假訂房都已9成5以上，預估會全滿，目前外賣點心櫃和ROBIN'S夏季套餐都有使用芒果入菜，也大受好評。

台南老爺行旅主打輕熟齡族群，結合地方文化、精品風格設計，行銷公關主任尹雅榆說，目前端午假期前2天都已滿房，預估本周即會接滿。

黃偉哲說，台南市是觀光大城，不管美食、景點、宗教、文化都是全台灣數一數二，端午連假旅宿訂房整體已達9成以上，幾乎全滿，連假最後一天訂房率大概7成多，平日也有4、5成訂房率。因應7月15日以後的振興三倍券商機，市府整合商圈、景點做集體行銷，由於國外疫情尚未抑制，以前專跑國外的觀光客悶不住，所以希望「國旅餅」做更大，積極爭取不同需求的客層。

衛福部長陳時中日前到台南協助行銷，在台南大員皇冠假日酒店景觀套房留宿一晚。圖／台南大員皇冠假日酒店提供
衛福部長陳時中日前到台南協助行銷，在台南大員皇冠假日酒店景觀套房留宿一晚。圖／台南大員皇冠假日酒店提供

訂房 連假 晶英酒店

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