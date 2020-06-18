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大同電鍋紅回日本去！原來它與日本東芝的淵源這麼深

聯合新聞網 / 食力Foodnext
因為大同電鍋在日本深受喜愛，日本電視節目還因此做了特別報導。圖/網路截圖
因為大同電鍋在日本深受喜愛，日本電視節目還因此做了特別報導。圖/網路截圖

【撰文＝商社男】

日本最近真的是台灣熱，前陣子在日本媒體上看到大同電鍋在日本銷售的報導，原來大同電鍋在2015年就登陸了，2017年銷售量開始慢慢地增加，賣到現在已經突破了4000台。先不説這4000台是在日台灣人買的，還是日本人買的，電器產品要在電器王國的日本銷售極需要勇氣，特別像是大同電鍋性能這麽單純的又更困難了。

大同電鍋是由台灣與日本東芝合作發行

一直以爲大同電鍋是台灣自己發明的產品，但後來爬了一下網路，才知道原來大同電鍋是大同跟日本東芝技術合作之後大同所發行的產品，難怪大同電鍋跟1955年東芝那一台東芝電鍋長得那麽像。再說的更詳細，當初這個東芝電鍋也不是由東芝100%發明的，這個電鍋是由當時東芝的下包協力廠商，光伸社的三並義忠先生所發明的。

那爲何東芝不自己開發？而要叫下包協力廠去研發？其實這個電鍋當時除了東芝之外，三菱跟松下也一直在研發，但三菱跟松下一直在研發上沒好消息，這個讓東芝覺得與其自己悶著做，倒不如開放給下包協力廠，用外部的力量一起開發，應該成功的機會會比較大。

光伸社成功協助研發東芝電鍋原因有3點：

1、社長本身電熱和機械的經驗

而當時東芝下包協力廠的光伸社，三並義忠社長雖然沒有製作電鍋的KnowHow，但因爲原本是製作精密測定機械跟電熱水器，所以運用了自己電熱以及機械的經驗，還有社長老婆跟小孩的幫忙，就在三並家族全家動員的努力下，最後幫助東芝開發出這個東芝電鍋。

2、老婆小孩實作找出電鍋最佳參數

爲何還要有老婆跟小孩的幫忙？因爲老婆爲了要找出原型機電鍋的最佳煮飯時間還有溫度，除了要煮了上千次白飯外，每次前後也都要記錄溫度，記錄到身體有點狀況後，就換小孩輪流幫媽媽記錄，後來才找到原型機電鍋的最佳的參數。

3、自動斷電的邏輯

由於當時的電子開關技術沒有像現在這麽多選擇，要如何讓煮飯到達一定狀況後可以自己斷電，是個不好解決的問題。於是三並家族就想出米不要直接放入電鍋内，而是在電鍋内先放1個内鍋，將米放進内鍋，而内鍋跟電鍋中間再加入水，隔水加熱，等電鍋加熱的時候，内鍋跟電鍋中間的水就會慢慢蒸發，等到水完全蒸發後，電鍋底部就會因爲水不見，溫度瞬間升高，而這個突然爬升的溫度就會觸發到溫度開關，而切斷電源，這樣白米就不會煮焦了。我覺得能想出這個方法非常聰明，除了原理簡單之外，又可藉由加入的水量來控制加熱的時間。

三並家族的努力深深影響著後世

不過就在東芝電鍋銷售的幾年之後，三並義忠的老婆就在45歲不幸去世，三並義忠本人也在59歲那一年去跟天國的老婆團圓，雖然他們兩位早早就離開人世，但後來這一型東芝電鍋纍計銷售了1235萬台，全盛時期，日本有一半的家庭都擁有三並家族一家人心血結晶的東芝電鍋。

當時傳聞使用這一台電鍋，能讓家庭主婦不用一直顧在電鍋旁邊，日本有一半家庭的媽媽都可以多1小時的睡眠時間，看這個發明是多麽的偉大！真的要讓更多人知道三並家族一家人的努力，我們才有今天那麽方便的生活，要是沒這自動電鍋開發成功，餐廳在煮飯也不會如此方便這發明也影響生活也太深遠了。

大同電鍋用舊科技打進日本市場

直到今天，大同電鍋反而是逆勢進入日本市場，絕大部分是因爲日本的電鍋進化的太快，所以當時那種簡單設計的電鍋反而在日本市場找不到了，讓大同電鍋有了新的舞臺。也希望這個舊科技能再次讓大家的生活變得更方便。

【本文獲商社男外食迷宮授權刊登，原文標題：大同電鍋，東芝電鍋，怎麽長得那麽像？

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